Erste Karaoke-Komödie auf der Bühne des Leo-Theaters Schwelm

Schwelm. Am Samstag, 10. Oktober, findet die erste Premiere der neuen Spielzeit im Leo-Theater Schwelm statt: die Karaoke-Komödie „Machos auf Eis“.

Sie sitzen in der Kühlkammer eines Restaurants, das ab morgen geschlossen hat, fest. Was tun? Für Adrian, Sven, Sandro und Oliver ist es sonnenklar: Sie singen und tanzen. Kurz gesagt: Bei immer kühler werdenden Temperaturen feiern sie eine Karaoke-Party. Und das alles in Adrians Hochzeitsnacht. Sie glauben das nicht? Dann schauen Sie sich „Machos auf Eis“ an, die erste Karaoke-Komödie im Leo Theater.

Es ist zweifelsohne die ungewöhnlichste Premiere, die nun ansteht. „Wir waren mitten in den Proben, als wir durch Corona jäh gestoppt wurden“, erinnert sich Marc Neumeister, Künstlerischer Leiter des Leo-Theaters. „Wir wussten nicht, wie und wann es weitergeht. Irgendwann kam das Go und wir sind wieder in die Proben eingestiegen, sicher die längsten Proben, die wir je für ein Stück gefahren haben.“ Und auch jetzt führt die Pandemie ein großes Stück der Regie.

Die Premiere am Samstag, 10. Oktober, ist ausverkauft. Aber es gibt weitere Termine. Die Premiere zu „Machos auf Eis“ ist zweifelsohne die ungewöhnlichste Premiere im Leo-Theater, die in wenigen Tagen ansteht. Karten gibt es noch für folgende Termine: Sonntag, 11. Oktober, um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, sowie Donnerstag, 5. November, um 20 Uhr und Freitag, 6. November, um 20 Uhr. Weitere Termine sind für Anfang 2021 geplant. Tickets gibt es online unter www.leo-theater.ruhr, per E-Mail unter tickets@leo-theater.ruhr, im Vorverkauf u.a. bei der Sparkasse in Schwelm und über die Tickethotline, 02336/ 4702440 (AB).