Ennepetal. Hanne Blass-Thun ist in Ennepetal-Voerde bekannt wie der besagte „bunte Hund“. Am Neujahrstag wird sie 80 Jahre alt.

Ennepetalerin Hanne Blass-Thun wird 80

Hanne Blass-Thun, die am Neujahrstag 80 Jahre alt wird, ist in Voerde bestens bekannt – vom Voerder Schützenverein, von der Versorgungsberechtigtengemeinschaft Ennepetal-Voerde-Altenvoerde und auch vom Heimatverein Voerde.

Sie ist Gründungsmitglied des Nachbarschaftsvereins „Voerder helfen Voerdern“, und seit 43 Jahren ist sie aktiv in der Turngemeinde Voerde. Der Montag ist ihr Turntag. Auch geht sie zu den Frauen des Evangelischen Abendkreises.

Als Schützin zahlreiche Titel geholt

Im Schützenverein zählt sie zu den Gründerinnen der Damenabteilung, holte sich als Schützin zahlreiche Titel auf Stadt, Kreis und Bezirksebene. An der Seite ihres Mannes Friedrich-Wilhelm Thun regierte sie von 1981 bis 1983 als Sommerkönigin, von 1987 bis 1992 als Hauptkönigin und seit 2007 ist sie die Kaiserin. In vielen Bereichen repräsentierte sie das Schützenwesen. Der Deutsche Schützenbund ehrte sie mit der goldenen Sebastian-Nadel des Präsidenten und mit dem Ehrenschild des Westfälischen Schützenbundes. Auch besitzt sie die Kölner Medaille am schwarz-weiß-grünen Band, eine hohe Auszeichnung. Bei den Versorgungsberechtigten geht sie bei karnevalistischen Veranstaltungen fröhlich in die Bütt und erzählt aus dem Leben im „Dorf“.

In Hermeskeil (Kreis Trier) erblickte Hanne Blass-Thun das Licht der Welt, war Verwaltungsfachangestellte im Marienhospital Hagen, später im Allgemeinen Krankenhaus. Dort arbeitete sie bis 1975. In diesem Jahr wurde Sohn Thorsten geboren, der mit seiner Familie in Köln lebt.

Feier am 11. Januar

Wenn ihr Friedrich-Wilhelm für seine vielen ehrenamtlichen Aufgaben unterwegs ist, dann ist sie oft an seiner Seite. Sie bekennt sich ausdrücklich zum Christentum und ist seit vielen Jahren Mitglied der SPD.

Hanne Blass-Thun und Friedrich-Wilhelm Thun sind derzeit verreist. Die Geburtstagsfeier mit Freunden und Verwandten findet am 11. Januar ab 11.30 Uhr im Hotel-Restaurant „Rosine“ in Voerde statt.