Ennepetaler im Zeichen der Schnapszahlen

Diesen Tag, den 11. 1. 2011, werden Monika und Hans-Dieter Kerkenberg nie vergessen. An diesem Tag wurde Monika Richter 66 Jahre alt und sie stand feierlich an ihrem Geburtstag mit dem Witwer Hans-Dieter Kerkenberg im Trauzimmer des Ennepetaler Standesamtes. Sie ließen sich ihre Liebe besiegeln. Als sie das Rathaus verließen, waren die beiden ein Ehepaar. Draußen empfangen wurden die Kerkenbergs mit dem Lied „Mit 66 Jahren fängt das Leben erst richtig an“. Es waren die Freunde vom Nachbarschaftshilfeverein „Voerder helfen Voerdern“, die zur Gratulation gekommen waren. Sie sangen und feiertem ein bisher einmaliges Ereignis im Verein: Zwei Aktive hatten sich dort schätzen und lieben gelernt und ihre gemeinsame Zukunft mit dem Ja-Wort bestätigt.

Gemeinsame ehrenamtliche Arbeit

Monika und Hans Dieter Kerkenberg erzählen die Geschichte, als ob sie gestern gewesen wäre. Wenn heute Frau Monika bei der Feier zu ihrem 75. Geburtstag im Mittelpunkt steht, dann wird auch der 11. Januar 2011 wieder ein Thema. So wird es auch am 23. Januar sein, wenn Hans-Dieter Kerkenberg seinen „80.“ feiert. Man ist dann wieder im Familienkreis. Sicherlich erinnert wird auch an die schönen Tage, als sie mit dem Motorrad ins Grüne fuhren oder auch mit dem Quad abseits der stark befahrenen Straßen glücklich durch das Bergische Land bis zum Rhein kurvten.

Ihre gemeinsame ehrenamtliche Arbeit im Verein „Voerder helfen Voerdern“ wird von vielen Menschen geschätzt. Monika Kerkenberg war als Helferin bei unzähligen Treffen und Feiern dabei, sorgte unter anderem für die Leckereien. Ehemann Hans-Dieter zählt zu den Mitgründern des Nachbarschaftshilfevereins und hatte die Fäden in der Hand, wenn Reisen und Tagesfahrten anstanden. Er überließ nichts dem Zufall, schaute sich zuvor die Hotels an und plante alles genau, damit auch die Mitglieder, die auf Rollatoren und Gehhilfen angewiesen sind, schöne Urlaubstage genießen konnten. Mit seiner Kamera hat Hans Dieter Kerkenberg fast alle Veranstaltungen wie Karneval, Frühlings- und Sommerfeste dokumentiert. Der Betrachter sieht fast immer fröhliche Menschen in geselliger Runde.

Der Ehemann, obwohl selbst nicht an der Krankheit leidend, geht in Gevelsberg zum Diabetiker-Sport. Aufgegeben hat er seinen Kleingarten in der Anlage auf Homberge. In seinem Fotoalbum sieht man viel von Geselligkeit und schöne Blumenkreationen. Frau Monika war über 30 Jahre bei Moden Deppe in Altenvoerde im Verkauf tätig. Wenn die Stadtteilfeste stattfanden, dann schritt sie über den Laufsteg, sicher und charmant. Auch in Zukunft werden die Kerkenbergs beim Nachbarschaftshilfeverein zu sehen sein. „Voerder helfen Voerdern“, auch der Verein hat für sie eine besondere Bedeutung.

Die Aufgaben des Vereins

Der Verein „Voerder helfen Voerdern“ hat sich zum Ziel gesetzt die Menschen im Stadtteil weiter zusammenzuführen, Wege zur Nachbarschaftshilfe zu ebnen und Stunden vertrauter Geselligkeit zu bereiten.

Wer sich im Verein „Voerder helfen Voerdern“ engagieren oder sich über die Veranstaltungen des Vereins informieren möchte, findet weitere Informationen auf seiner Internetseite unter der Adresse www.voerderhelfen.de