Ennepetaler Friedenspreis geht an Axel Meier

Ennepetal. Ennepetaler Friedenspreis: Axel Meier ist für sein soziales Engagement als Preisträger für 2020 ausgewählt worden. Und das aus mehreren Gründen.

Wenn man vom Verein Jamaica Godfather spricht, denkt man unweigerlich auch an Axel Meier. Aber nicht nur dieses Schul-Projekt wird von der Voerder Persönlichkeit über viele Jahre schon stark unterstützt.

Nun entschied das Kuratorium Ennepetaler Friedenspreis einstimmig, dass Axel Meier würdiger Träger der Auszeichnung Ennepetaler Friedenspreis 2020 ist. Zahlreiche Hilfsprojekte werden durch Axel Meier aktiv begleitet. So liegt ihm die Berufsausbildung junger Menschen in einem Kinderdorf in Uganda sehr am Herzen mit der Folge, dass er auch selbst in diesem Dorf unterrichtet hat. Ein Schildkrötenzoo auf Sansibar wurde errichtet mit dem Ziel, den dort ansässigen Bauern durch die Arbeit im Zoo ein Zusatz-Einkommen zu beschaffen.

Auch hier unterstützte der Friedenspreisträger 2020 mit seinem Know-how bezüglich Aufzucht und Pflege der Tiere. Hilfe zur Integration von Flüchtlingen und die Unterstützung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist ein weiterer Schwerpunkt, dem sich Axel Meier stellt.

Die Preisverleihung findet am Sonntag, 15. November, im Haus Ennepetal statt.