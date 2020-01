Ennepetal. Wildschweine haben den städtischen Friedhof in Ennepetal-Voerde verwüstet. Rund 100 Gräber sind – zum Teil schlimm – betroffen.

Ennepetal: Wildschweine verwüsten Friedhof Voerde

Großer Schrecken und entsetzte Blicke auf dem Friedhof in Voerde: In den letzten Tagen wurden viele Grabstellen verwüstet und Rasenflächen regelrecht umgepflügt. Die Schäden haben solche Dimensionen, dass sich die Stadt jetzt zum Schritt an die Öffentlichkeit entschied. Denn: Es handelt sich nicht um Vandalismus, wie man auf dem ersten Blick denken könnte.

Komplett umgepflügt: Die Wildschweine haben tiefe Spuren hinterlassen. Betroffen sind – mehr oder weniger schlimm – rund 100 Gräber. Foto: Andreas Gruber / Westfalenpost Schwelm

Das Grabfeld ist frisch belegt und sieht aus wie eine Mondlandschaft. Die Erde ist aufgewühlt und aufgeworfen, tiefe Furchen ziehen sich durch den Boden. Auf dem Grabfeld daneben sieht es nicht besser aus. Jemand hat Erika frisch in den Boden gesetzt. Nun liegen die lilafarbenen Pflanzen mitsamt ihren topfförmigen Wurzeln herausgerissen und quer verteilt zwischen Grabstein und Steinplatten.

Katrin Katthage, die Leiterin der Friedhofsverwaltung bei der Stadt Ennepetal, führt über den Friedhof und zeigt das Ausmaß der Verwüstungen. Hier haben sie zugeschlagen, und dort, und dahinten auch. Die Schäden ziehen sich vom oberen Teil an der Hagener Straße bis nach unten zu den Kleingärten. Es ist schwer, einen Überblick über das Ausmaß zu bekommen Sie fragt bei Friedhofsgärtner Holger Ebbinghaus-Frenken nach. Wie viele Gräber wohl betroffen sind? „An die 100 werden es mit Sicherheit sein“, lautet seine Antwort.

Auch Rasenflächen betroffen

Die Fläche hinter den frischen Grabstellen war mal Rasen. Das ehemalige Grün sieht jetzt aus wie eine Mondlandschaft. Foto: Andreas Gruber / Westfalenpost Schwelm

Den Voerder Friedhof hat’s ganz schön erwischt. Auch Rasenflächen sind betroffen. Gegenüber der neuen Urnenwand im Mittelteil des Friedhofs ist der Boden so zerpflügt, dass nicht einmal mehr Grünes zu erkennen ist. Es sind aber nicht Vandalen, wie man vorschnell vermuten mag, die die Schäden angerichtet haben. Es sind Wildschweine, die dort seit mehreren Tagen ihr Unwesen treiben.

Aufklärung ist angesagt, auch um Angehörige, die in den nächsten Tagen zum Friedhof gehen,vorzubereiten und damit allen klar ist, worum es sich bei den Schäden handelt. Aus diesem Grund hat sich die Stadt bewusst für den Schritt an die Öffentlichkeit entschieden.

Katrin Katthage berichtet, wie alles anfing. Die ersten Verwüstungen hatten die Friedhofsgärtner Anfang vergangener Woche bemerkt. Am Morgen fielen verwüstete Grabstellen auf, die am Tag zuvor noch vollkommen in Ordnung waren. Zuerst betroffen war der Bereich unten bei den Kleingärten.

Immer wieder Schäden durch Wildschweine

Natürlich hatte man sofort Wildschweine im Verdacht. In Voerde ist das kein neues Thema. Die Borstentiere haben dort immer wieder mal irgendwo Schäden bei ihrer Nahrungssuche angerichtet.

Ein paar Tage später wurde daraus Gewissheit. Ein Friedhofsgärtner hatte morgens um 7.30 Uhr bei Arbeitsbeginn mehrere Wildschweine auf dem Friedhof gesehen und aufgescheucht. Die Rede ist von zwei erwachsenen Tieren und von mehreren, wahrscheinlich fünf Jungtieren.

Friedhofsgärtner Holger Ebbinghaus-Frenken ist bemüht, die Schäden so gut es geht zu beseitigen. Hier beim Wiedereinsetzen von Heidekraut. Foto: Andreas Gruber / Westfalenpost Schwelm

Noch gab es bei der Stadt die Hoffnung, dass es sich um einen Besuch handeln würde, den es schnell woanders hin zieht. Unten, im Bereich der Kleingärten, wurde vorsorglich ein Elektrozaun aufgestellt. Doch es half nicht. Anfang dieser Woche meldete sich eine Friedhofsbesucherin bei der Behörde. Sie habe Wildschweine gesehen. Auch die Verwüstungen hörten nicht auf. Die Borstentiere hatten nachts nun auch auf dem oberen Teil des Friedhofs zugeschlagen.

Eingefriedet ist der Friedhof zur Hagener Straße hin mit einer Weißdornhecke. Sie hat wachstumsbedingt hier und da kleine Löcher. „Wir gehen davon aus, dass die Wildschweine genau da durchgekommen sind“, sagt Katrin Katthage.

Was tun? Die Stadt spricht von einem Stabgitter-Zaun entlang der Hagener Straße. Der würde ca. 130 Meter lang und dürfte nicht zu niedrig sein, weil er ein Stück weit in den Boden gesetzt werden muss. Ansonsten graben sich die Wildschweine darunter durch. Die Friedhofsverwaltung bittet um Verständnis, dass ein solcher Zaun nicht von heute auf morgen gesetzt werden kann.

Um es den Wildschweinen bis dahin so schwer wie möglich zu machen, werden die dicksten Löcher in der Einfriedung provisorisch „gestopft“. An die Friedhofsbesucher richtet die Stadt ihren Appell, die Tore hinter sich immer fest zu schließen.

Jagdaufseher rät zum Zaun

Was tun angesichts der Wildschwein-Problematik auf dem Friedhof? Der zuständige Jagdaufseher und frühere Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Karl-Heinz Reinke, weist darauf hin, dass es im Umfeld des Friedhofes immer wieder Probleme mit Wildschweinen gibt.

Das Problem wird sich nicht von alleine lösen, so der Jagdaufseher:Wenn Sauen einmal drin sind und was zu fressen gefunden haben, dann kommen sie immer wieder.“ Foto: Dpa

Die Bejagung ist ein gängiges Mittel, der Wildschäden an bestimmten Stellen Herr zu werden. Dies geschehe auch, erklärte Reinke. „Wir bejagen von Hasperbach bis Oberbauer ganz intensiv.“ Das reiche jedoch nicht aus, soviel Druck auszuüben, dass sich die Tiere ganz aus der Gegend verziehen, wo sie nicht erwünscht sind. „Es gelingt uns nicht, weil die Population aktuell zu groß ist.“ Nach seiner Einschätzung wird sich das Problem auf dem Friedhof wahrscheinlich auch nicht von alleine auflösen. „Wenn Sauen einmal drin sind und was zu fressen gefunden haben, dann kommen sie immer wieder.“

Ein gezielter Abschuss auf einem Friedhof ist Reinke zufolge nicht möglich. Das verbiete das Gesetz. Einzige Ausnahme: Wenn die Auswüchse überhand nehmen. Dann könne die Untere Jagdbehörde die Bejagung dort ausnahmsweise anordnen.

Karl-Heinz Reinke sieht die effektivste Lösung in einer guten Einfriedung des Friedhofs. Nur so könne tatsächlich verhindert werden, dass Wildschweine, aber auch Rehe, die dort mit ihrem Verbiss in der Vergangenheit auch schon für Probleme sorgten, fern gehalten werden.