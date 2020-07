Ennepetal: Vermutlicher Brandstifter von Polizei gefasst

Ennepetal. Die Polizei hat einen Teenager gefasst, der in der Nacht eine Papiertonne direkt neben einem Mehrfamilienhaus in Brand gesteckt haben soll.

Am Sonntag um 3.40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Brinker Straße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Papiertonne an einem Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt.

Durch das Feuer wurde eine Hecke und der Gartenzaun des Hauses beschädigt, die Tonne brannte vollständig aus.

Die starke Rauchentwicklung löste den Brandmeldealarm im Haus aus, wodurch die Bewohner aufmerksam wurden und das Haus verließen. Sie blieben alle unverletzt.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Ennepetal schnell gelöscht werden. Am Tatort konnte ein 16-jähriger Hagener festgestellt werden, der stark alkoholisiert war. Zeugenaussagen ließen den Verdacht zu, dass der 16-Jährige für den Brand verantwortlich sein könnte.

Er wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen derzeit.