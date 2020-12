Ennepetal: Unfall, weil Pkw-Fahrerin von Bremse abrutscht

Ennepetal. Weil sie an einer Ampel von der Bremse abrutschte, verursachte ine Pkw-Fahrerin in Ennepetal einen Unfall. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Loher Straße wurde am Montag eine 68-jährige Pkw-Beifahrerin leicht verletzt. Gegen 16 Uhr hielten hielten ein 71-jähriger Ennepetaler in seinem Seat und eine 29-jährige Gevelsbergerin in ihrem Ford an einer rot zeigenden Ampel hintereinander an. Die 29-Jährige rutschte von der Bremse ab, so dass ihr Pkw aufgrund des Straßengefälles los rollte und auf den Seat auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Seat leicht verletzt. Nach Polizeiangaben wollte sie selbstständig einen Arzt aufsuchen.