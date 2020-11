Ennepetal: „Sportplatz Kommune“ – Auftakt verschoben

Es war mehr als Symbolik, als die Mitglieder (Vereine) des Stadtsportverbandes in der Jahreshauptversammlung erfuhren, dass sie das zentral eingekaufte Desinfektionsmittel für den Sportbetrieb nicht bezahlen müssen. Die Dachorganisation der Ennepetaler Sportvereine will auch in der Corona-Zeit für den Sport in der Stadt da sein.

Stadtsportverband: Jahreshauptversammlung per Videokonferenz

Die Versammlung fand nicht wie vorgesehen im Haus Ennepetal statt, sondern per Videokonferenz im Internet. Für den Vorstand des Stadtsportverbandes und den Vereinsvorständen sei dies nichts Neues, sagte der in der Versammlung wiedergewählte 1. Vorsitzende Dirk Baunscheidt im Gespräch mit dieser Zeitung. Zugeschaltet waren zur Jahreshauptversammlung auch der Erste Beigeordnete und Kämmerer der Stadt, Dieter Kaltenbach, und die Leiterin des Sportamtes, Bianca Euteneuer.

„Die Stelle richten wir derzeit ein und haben bereits erste Kontakte zu möglichen Mitarbeiterinnen aufgenommen“: SSV-Vorsitzender Dirk Baunscheidt zur Beschäftigung einer 450-Euro-Kraft im Rahmen des Projekts „Sportplatz Kommune“. Foto: Angelika Trapp / WP Ennepetal

Vorsitzender Dirk Baunscheidt ging in seinem Geschäftsbericht auf ein großes Projekt ein: Der Stadtsportverband und die Stadt Ennepetal sind beim Landesprogramm „Sportplatz Kommune“ dabei. Es geht um „bedarfsgerechte und zukunftsfähige Sport- und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche jeden Alters mit dem Ziel der gesunden Lebensführung und der Einbindung in den organisierten Sport als verlässlicher und beständiger sozialer Ort!“

Eigentlich, so sei schon geplant gewesen, sollte die große Auftaktveranstaltung jetzt im November/Dezember stattfinden. Aus aktuellem Anlass gehe das nicht, aber so bald es möglich und sinnvoll sei, soll es kleine Veranstaltungen in den Ortsteilen geben. Netzwerke sollen entstehen, z. B. Kooperationen mit Kindertagesstätten, Bildungseinrichtungen und offener Kinder- und Jugendarbeit. Ein Ziel sei auch die Gewinnung von Übungsleitern zur Umsetzung der Angebotsvielfalt. Die Umsetzung stehe nun an, so Baunscheidt.

Zu Beginn stehen an Bedarfsermittlung und Bestandsanalyse in Vereinen, Schulen, Kindertagesstätten und in der Kinder- und Jugendarbeit. Das Projekt erlaube dem Stadtsportverband die Beschäftigung einer 450-Euro-Kraft aus dem Förderbudget. Der Vorsitzende: „Die Stelle richten wir derzeit ein und haben bereits erste Kontakte zu möglichen Mitarbeiterinnen aufgenommen.“

Breitgefächerte Organisationsstruktur

In seinem Geschäftsbericht betonte Baunscheidt, dass die Stadt Ennepetal mit ihren zahlreichen Ortsteilen einen attraktiven Lebensraum biete. „Zusammen erbringen diese Ortsteile eine Vielzahl von Dienstleistungen für ihre Einwohnerinnen und Einwohner“, so der Vorsitzende. In der Stadt sei der Stadtsportverband mit seiner breitgefächerten Organisationsstruktur verankert und stelle eine überzeugende Interessenvertretung des organisierten Sports dar. Mit dem Kreissportbund habe man eine Übungsleiterausbildung durchgeführt, mit dem Sport- und Jugendamt der Stadt zwei Veranstaltungen zum Thema „Schutz vor sexuellem Missbrauch“.

Sportabzeichenprüfungen seien unter schwierigen Bedingungen abgehalten worden. „Leider konnte in diesem Jahr kein Seniorensporttag stattfinden.“ Als einzige Stadt im Ennepe-Ruhr-Kreis habe man für das „Sportkarussell“ zwei Grundschulen zusammenbekommen. „Inwieweit dieses nun durchgeführt werden kann, wird das Schuljahr zeigen“, sagte Baunscheidt.

Das Angebot „Sport im Park“ (im Jahr 2019) bewertete er als erfolgreich. „Dennoch: der Ort, das Hülsenbecker Tal, wurde von den Anbietern (Vereinen – die Red.) als nicht optimal – weil zu weit außerhalb – betrachtet.“ In diesem Jahr habe man es trotz Corona geschafft, zumindest drei Angebote im Dorma-Sportpark bieten zu können. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen.

Joachim Merten gab den Kassenbericht. Der Vorstand wurde unter Leitung von Thomas Berlin einstimmig entlastet.

„Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“

„Moderne Sportstätten 2022“ – Ennepetal ist dabei. In der Jahreshauptversammlung des Stadtsportverbandes wurde die mit den teilnehmenden Vereinen erarbeitete Priorisierung einstimmig beschlossen. Das Land NRW stellt 405.015,00 Euro zur Verfügung.

Das Bremenstadion in Milspe. Der TuS Ennepetal will dort eine Photovoltaikanlage nebst Stromspeicher und Ladestation für Elektroautos errichten. Foto: Hartmut Breyer / WP

Folgende Projekte sind geplant und sollen an die Staatskanzlei zur Genehmigung eingereicht werden:

TuS Ennepetal: Eine Photovoltaikanlage nebst Stromspeicher und Ladestation für Elektroautos. Ennepetaler Reiterverein: Mistcontainer inklusive Containergrube, Sanierung des Zuschauerbereichs (Balkon, Fenster, Toilettenanlagen für Damen und Herren). Wassersportverein Ennepetal: Pflastern des Außengeländes. Schützenverein Wilhelmshöhe: Modernisierung der Elektroverteilung und auch der Toiletten. Altenvoerder Schützenverein: Dachsanierung. Voerder Schützenverein: Umbau auf elektronische Schießanlage. Turnverein Altenvoerde: Errichtung eines Bouleplatzes mit entsprechender Einfriedung. Turngemeinde Voerde: Energetische Sanierung und Verbesserung der Barrierefreiheit für alle. Einbau einer behindertengerechten Toilette. Skigemeinschaft Ennepetal: Sanierung der Sportstätte. Tennisclub Grün-Weiß Ennepetal: Tennishallensanierung und Umbau zum Sportzentrum.

Die Milsper Turnvereinigung (MTV) verzichtet aktuell auf eine Ersatzbeschaffung, da keine Angebote vorgelegt werden können. Die MTV bittet um Berücksichtigung bei einer späteren Vergabemöglichkeit. Wie es heißt, haben sich alle Vereine mit dem Vorschlag einverstanden erklärt und können den dann noch erforderlichen Eigenanteil leisten.