Ennepetal: SPD will eine Bürgermeisterin für den Frieden

Ennepetal. Ennepetals Bürgermeisterin Imke Heymann soll dem Netzwerk der Bürgermeister für den Frieden beitreten. Dafür macht sich die SPD stark.

Bürgermeisterin Imke Heymann soll dem Netzwerk der Bürgermeister für den Frieden beitreten. Dies beantragt die SPD Ennepetal.

Man bitte „angesichts der zunehmenden atomaren Bedrohung um dieses besondere Zeichen für eine atomwaffenfreie friedliche Welt“, heißt es zur Begründung. Die Welt stehe 75 Jahre nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki vor großen Bedrohungen. Die Weltuntergangsuhr, mit der internationale Atomwissenschaftler die Gefahren symbolisch darstellen, stehe auf weniger als zwei Minuten vor Zwölf. „Erstmals in diesem Jahr drücken die Wissenschaftler ihre Warnung in Sekunden aus: Nur mehr 100 Sekunden verbleiben angesichts der verschärften nuklearen Bedrohung, der Klimakatastrophe und zunehmender Desinformationskampagnen“, so die SPD.

„Wir in Ennepetal haben unsere Verantwortung für einen nachhaltigen Schutz von Klima und Umwelt angenommen“, erklären die Sozialdemokraten. Die Bürgermeisterin habe sich aufgeschlossen dafür gezeigt, globalen Problemen nach Kräften auch lokal zu begegnen. Daher bitte man um einen Beschluss, der den Beitritt zur Organisation „Mayors for Peace“ ermöglicht. Das 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründete Städtenetzwerk setzt sich für die weltweite Abschaffung von Atomwaffen ein und greift auch aktuelle Themen auf, um Wege für ein friedvolles Miteinander zu diskutieren. Mehr als 7900 Städte gehören dem Netzwerk an, darunter 680 in Deutschland.

Bündnis 90/Die Grünen richtete zwischenzeitlich einen gleichlautenden Antrag an den Rat.