Die amtierende Bürgermeisterin Imke Heymann, die erst vor wenigen Tagen von der CDU wieder als ihre Bürgermeister-Kandidatin gewählt worden ist, ist nun auch die Kandidatin der SPD. Die Grünen rufen – wie berichtet – dazu auf, Imke Heymann zu wählen. Von den Sozialdemokraten wurde sie am Samstag mit 35 Stimmen gewählt, bei fünf Neinstimmen und fünf Enthaltungen. „Dies ist ein überzeugendes und ehrliches Ergebnis!“ kommentierte der Wahlleiter, der SPD-Landtagsabgeordnete Hubertus Kramer. „Ich habe einen Heiden-Respekt vor dem Ergebnis!“ so dankte Imke Heymann. Der SPD-Vorstand hatte Imke Heymann einstimmig als Kandidatin vorgeschlagen. Nicht ganz so glatt wie die Wahl Heymanns verlief die Aufstellung der SPD-Reserveliste, in der es um die Ratskandidaten geht.

Schon der Beginn der Versammlung gab es ein symbolträchtiges Bild: Anita Schöneberg und Imke Heymann saßen freundlich plaudernd zusammen, vergessen, dass sie vor fünf Jahren im Wahlkampf um das Amt der Bürgermeisterin erbitterte Gegnerinnen waren. Schon in seinen Begrüßungsworten machte SPD-Ortsvereinsvorsitzender Christian Zink deutlich, dass Imke Heymann sich großes Vertrauen bei der SPD erworben habe. Er berichtete, dass man im Rat der Stadt gemeinsam große Dinge auf den Weg gebracht habe, nannte z.B. den Innenstadt-Dialog und die Einrichtung des Bürgerbüros. „Vieles ist verwirklicht worden, was in unserem Wahlprogramm stand!“ ist sich Christian Zink sicher und sagte weiter: „Imke Heymann hat in ihrer Amtszeit Mut bewiesen und auch ein gutes Krisenmanagement geführt“ Der Umgang miteinander sei gut.

Christian Zink gab in seiner Rede einen Seitenhieb in Richtung des parteilosen Bürgermeisterkandidaten Sotirios Kostas. „Er betreibt Populismus. Er muss den Tatsachen ins Auge sehen!“ Zur FDP-Kritik an der SPD, antwortete Zink: „Sie muss vor der eigenen Haustür kehren!“ Er erinnerte daran, dass die FDP dem Haushalt der Stadt für 2020 nicht zugestimmt habe und immer noch nicht mitgeteilt habe, wen sie den nun als Bürgermeisterkandidaten haben wolle.

Christian Zink, der Mitglied des Rates und der Stadt und des Kreistages ist, wird nicht mehr für diese Ämter kandidieren. Es seien ganz persönliche Gründe: ein schwerer Krankheitsfall in der Familie. „Ich bleibe aber bei euch!“ sagte er den SPD-Mitgliedern.

In ihrer Rede vor der Abstimmung zollte Imke Heymann der SPD Respekt und sagte: „Wir haben im Rat der Stadt gut, eng, verlässlich und wie ich finde sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet und viele wegweisende Projekte gemeinsam auf den Weg gebracht. Hierbei hatte ich die Möglichkeit, viele von euch auch privat kennen und schätzen zu lernen. Vieles, was auf den Weg gebracht wurde und das Gesicht unserer Stadt in den kommenden Jahren maßgeblich mitbestimmen wird, haben wir gemeinsam im Konsens mit den mehrheitstragenden Fraktionen im Rat erarbeitet und beschlossen. Diese Art der Zusammenarbeit war gut für unsere Stadt und unsere Bürger!“

Die SPD habe sich immer „hart an der Sache orientiert“, sich nie in die Opposition zurückgezogen und blockiert, sondern immer mit gestaltet. Das sei alles andere als selbstverständlich. Imke Heymann wurde deutlich: „Vieles wäre ohne eure Unterstützung nicht möglich gewesen und wir alle wissen, dass ich mich teilweise mehr auf euch verlassen konnte als auf so manchen anderen!“

Für sie, so Imke Heymann, sei Parteizugehörigkeit zu keinem Zeitpunkt ein Entscheidungskriterium. „Es ist wichtig, dass die Parteien, die von der Mitte der Gesellschaft getragen werden, sich auch im nächsten Rat wieder konstruktiv, sachlich und lösungsorientiert für das Wohl unserer Stadt und unserer Bürger einsetzen. Nur so können wir Ennepetal und seine Einwohner vor extremistischen Einflüssen von Links und Rechts erfolgreich schützen!“

Sie sehe ihre Kandidatur „in erster Linie als parteiübergreifend an“. „Wenn mich so viele Menschen auch außerhalb der CDU in der anstehenden Zeit unterstützen, halte ich es nur für anständig und fair, diesen Menschen anzubieten, ohne ein Parteibuch zu kandidieren!“ ergänzte sie.

Dieses sei aber kein Schritt weg von der CDU. „Meine Verbundenheit zu den Werten und Menschen dort, ist unbestritten!“ Sie möge den Begriff „parteilos“ nicht, der aktuell von Mitbewerbern verwendet werde. Es klinge so nach „allein“ und „ich brauche euch nicht“. „Allein möchte ich auf meinem Weg nicht sein!“ so Imke Heymann.

Die Ratskandidaten für die Kommunalwahl

Volker Rauleff, der derzeitige Fraktionschef, wird die SPD erneut als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl führen.

In der Mitgliederversammlung wurde er mit 37 von 44 Stimmen als Nummer 1 auf die Liste der Sozialdemokraten gewählt. Auf dem zweiten Platz folgt die Erste Bürgermeisterstellvertreterin Anita Schöneberg. Zum Spitzentrio zählt noch Jörgen Steinbrink.

Es folgen Annegret Kühnert, Christoph Lotz, Dr. Petra Kappe, Alexander Teske, Barbara Mittag, Elmar Herrmann, Nina Braun, Niko Schöneberg. Jürgen Battenfeld, Theo Bicking, Florian Budnick, Harald Heuer, Günter Koretz, Bernd Tigges und Dr. Johannes Ohlemüller.

Den Platz 19 bis 26 belegen Oliver Teske, Peter Schnurbusch, Oliver Gockel, Doris Günther, Ingrid Tigges, Jürgen Schöneberg, Sabine Nölke und Fritz Lotz.

Die SPD hat die Weichen für die Kommunalwahl gestellt. Das Foto zeigt die Kandidaten der Sozialdemokraten für den Rat der Stadt. Auf dem Foto fehlt die Kandidatin Barbara Mittag. Foto: Hans-Jochem Schulte

In den einzelnen Wahlbezirken kandidieren für die SPD: 1. Büttenberg-Nord: Elmar Herrmann, 2. Büttenberg-Süd: Christoph Lotz, 3. Innenstadt (Milspe): Theo Bicking, 4. Reichenbach-Gymnasium: Alexander Teske, 5. Voerde-Nord: Günter Koretz, 6. Häufgen: Jürgen Battenfeld, 7. Effey: Florian Budnick; 8. Voerde: Jörgen Steinbrink; 9. Hasperbach: Volker Rauleff; 10. Voerde-Süd: Harald Heuer, 11. Oelkinghausen/ Külchen und Heide: Dr. Johannes Ohlemüller; 12. Deterberg: Barbara Mittag; 13. Kirchstraße: Annegret Kühnert, 14. Wilhelmshöhe: Niko Schöneberg; 15. Rathaus: Dr. Petra Kappe; 16. Oberbauer: Bernd Tigges; 17. Homberge: Anita Schöneberg und 18. Rüggeberg: Nina Braun.

Die Reihenfolge der Kandidaten auf der Liste war nicht unumstritten. Der Vorschlag von Gisela Dottschadis, Elmar Herrmann vom 9. Platz auf einen vorderen Platz zu wählen, damit er mit Sicherheit in den Stadtrat kommt, fand keine Zustimmung. Freiwillig wollte keiner mit ihm tauschen. Elmar Herrmann selbst sprach von einem für die SPD wackligen Wahlbezirk, wies auf seine langjährige politische Arbeit hin, verzichtete aber auf eine Abstimmung.

Zuvor hatten Anita Schöneberg und Volker Rauleff den Vorschlag abgelehnt und argumentiert: Kein Wahlbezirk sei für die SPD sicher. Sie rieten allen Kandidaten, sofort mit dem Wahlkampf zu beginnen, um auch in der Öffentlichkeit bekannt zu werden. Auch der Vorschlag von Dr. Johannes Ohlemüller und Florian Budnick, eine Frau an die Spitze zu setzen, wurde abgelehnt.

Nominiert für den Kreistag wurden Ingrid Tigges, Oliver Teske und Jürgen Schöneberg.