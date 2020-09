Ennepetal: Soli-Flüchtlings-Fonds feiert 5-jähriges Bestehen

Ennepetal. 2015 gründeten Ennepetaler Bürger den Soli-Flüchtlings-Fonds, um die Integration von Geflüchteten zu begleiten. Vielen konnte der Verein helfen.

Der im Herbst 2015 gegründete Soli-Flüchtlings-Fonds Ennepetal (SFF) besteht nun seit fünf Jahren. Dieser kleine „Geburtstag“ wird am Donnerstag, 1. Oktober um 18 Uhr im Foyer des Hauses Ennepetal mit einem Gesprächsabend mit Geflüchteten begangen. Titel des Abends: „Ennepetal meets the world – Wer wir sind und wie wir hier leben. Geflüchtete erzählen.“

Die Veranstaltung findet im Rahmen der „Woche der Vielfalt“ statt. Der SFF wurde, unterstützt von der Evangelischen Kirche und vom Kinderschutzbund, von Ennepetaler Bürgerinnen und Bürgern gegründet, um das Ankommen und die Integration der Geflüchteten zu begleiten. Zur Erinnerung: Im Herbst 2015 mussten gelegentlich bis zu 80 Geflüchtete in der Sporthalle des Berufskollegs untergebracht werden. Inzwischen hat sich die Situation normalisiert und entspannt. Die meisten Geflüchteten wohnen in eigenen Wohnungen, viele haben eine Beschäftigung gefunden oder absolvieren sogar eine Ausbildung. Daran war oft der SFF beteiligt.

Vermittlung in Beschäftigung und Ausbildung

Auf Grund der Spenden von Einzelpersonen, aber auch von Unternehmen gelang es, Schritte der Integration zu gehen. Am Anfang stand die Unterstützung der sprachlichen Integration durch ein erweitertes Angebot von Sprachkursen. Heute liegt der Schwerpunkt mehr in der Hilfe bei der Vermittlung in Beschäftigung und Ausbildung. Darüber hinaus ist die Fahrradwerkstatt inzwischen eine kleine interkulturelle Institution in Ennepetal.

Der Gesprächsabend soll auch ein Zeichen des Dankes an alle sein, die dem SFF durch Spenden, aber auch durch Anregungen und personelle Unterstützung beigestanden haben und es immer noch tun. Coronabedingt musste das ursprünglich geplante Format als offener Begegnungsabend zu einem etwas formalisierten Gesprächsabend umgewandelt werden. Im Mittelpunkt stehen deshalb jetzt Interviews mit Geflüchteten, die aus ihrem oft aufregenden Leben erzählen. Sie werfen dabei nicht nur einen Blick auf ihre Herkunft, sondern auch auf ihre „neue Heimat“ Ennepetal. Bürgermeisterin Heymann wird ein Grußwort sprechen. Es wird kleine Snacks geben, etwas Musik und möglichst viel Austausch.

Neben den geladenen Gästen können in Coronazeiten nur noch zehn weitere Personen an dem Abend teilnehmen, die sich unter 02333/ 631273 bis 30. September anmelden müssen. Es besteht Maskenpflicht.