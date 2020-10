Ennepetal: So bietet Garten Tieren idealen Schutz vor Winter

Das Laub sollte zwar nicht auf dem Rasen liegen bleiben, grundlegend rät Britta Kunz von der Biologischen Station in Ennepetal aber dazu, den Garten vor dem Winter so zu lassen, wie er ist – den Tieren zur Liebe

Ennepetal. Britta Kunz von der Biologischen Station des Ennepe-Ruhr-Kreises verrät, wie der Garten im Winter zu einem guten Quartier für Tiere werden kann.

Spätestens mit der vergangenen Folge ist diese Serie bei der Gartenvorbereitung für den Winter angekommen. Britta Kunz von der Biologischen Station in Ennepetal erklärt nun aus ihrer ökologischen Perspektive, was Hobbygärtner tun können, damit das private Stückchen Grün auch Tieren eine gute Möglichkeit bietet, durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Die grundlegende Erkenntnis dabei: Manchmal ist weniger einfach mehr.

Laub und verwelkte Blüten entfernen, Hecken schneiden – der eine oder andere hat seinen Garten zum Ende der Saison gern sauber und aufgeräumt, damit es im Frühjahr wieder so richtig losgehen kann. Britta Kunz verfolgt da eine ganz andere Maxime. „Unordnung aushalten“, bringt sie diese auf den Punkt. „Das fällt vielen wohl schwer. Es sieht nicht immer gut aus, es ist aber gut für Vögel und Insekten.“

Samen als Vogelfutter

So rät die Geschäftsführerin und wissenschaftliche Leiterin der Biologischen Station dazu, Blüten und Stauden stehen zu lassen und nicht zu entfernen. „Die Samen dienen Vögeln als Futter“, erklärt sie. So hänge sich zum Beispiel der Gimpel (auch Dompfaff genannt) an die Stängel und esse die Samen aus den Blüten. „Die Samen sind protein- und fettreich, das ist gerade für den Winter super“, sagt Kunz. Außerdem erspare es das Kaufen von Vogelfutter. Kunz nennt aber noch einen weiteren Vorteil. „Die Blüten und Stängel bieten auch einen Unterschlupf für Insekten“, sagt sie. „Viele legen ihre Eier dort hinein und haben so einen Schutz vor Wind und Wetter.“

Wer dann im Frühjahr zur Schere greife, solle den Grünschnitt zunächst auf einen Haufen legen und nicht gleich häckseln. „Die Insekten befinden sich noch darin und entwickeln sich“, sagt Kunz. Sie rät auch davon ab, Hecken oder Sträucher vor dem Winter zu schneiden, wenn sie Früchte tragen wie zum Beispiel der „Gewöhnliche Schneeball“.

„Die Früchte sind wichtig für die Vögel, die bei uns überwintern“, sagt die Biologin. Müsse doch etwas geschnitten werden, empfiehlt sie, aus Zweigen einen Reisighaufen zu machen. Diese böten Tieren ebenfalls einen Unterschlupf. „Mit Laub Mulchen ist auch eine schöne Sache“, gibt Kunz den nächsten Tipp. „Laub gehört nicht in die Biotonne.“ Besonders die Blätter von Ahorn und Buche würden gute Nahrung für im Boden lebende Insekten bieten, wodurch später auch die Vögel wieder mehr Insekten fänden.

Von der Wiese ins Beet

Das Laub solle aber nicht auf der Wiese liegen bleiben, da diese sonst anfange, zu modern. Besser aufgehoben sei es in den Beeten. „Und wer zu viel Laub hat, kann einen Laubhaufen anlegen“, sagt Britta Kunz. „Da können sich Igel gut drin verstecken.“

Wer einen Garten mit vielen Nüssen sein Eigen nennt, kann Eichhörnchen eine Freude machen. „Wichtig ist, dass die Eichhörnchen einen Platz haben, an den sie sich zurückziehen können – einen Kobel zum Beispiel“, so die Biologin. Gebe es im Garte zu wenig Nüsse, könne über entsprechende Futterstellen auch zugefüttert werden.

