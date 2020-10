Ennepetal. Er führt einen Handwerksbetrieb und seit 31 Jahren gehört er dem Rat in Ennepetal an. Am Freitag feiert Rolf Hüttebräuker seinen 70. Geburtstag.

Gerade ist er erneut zum Vorsitzenden der FWE-Fraktion im Rat der Stadt gewählt worden: Rolf Hüttebräuker ist ein Urgestein der Ennepetaler Kommunalpolitik – engagiert, streitbar und nicht gerade ein Mann der leise Töne. Am Freitag ( 9. Oktober) feiert der selbstständige Handwerksmeister 70. Geburtstag.

Rolf Hüttebräuker, der im Gevelsberger Krankenhaus das Licht der Welt erblickte, wuchs am Paradies auf. So hieß damals die Ecke an der Loher Straße, wo heute Gewerbestraße und Carl-August-Bauer-Straße zu finden sind. Der Rollladen- und Jalousiebau-Meister machte sich 1982 selbstständig. An den Ruhestand denkt er zumindest noch nicht ganz konkret. „So lange wie es körperlich geht und Spaß macht, führe ich das Geschäft weiter“, meint er. Seit fast vier Jahrzehnten ist Hüttebräuker auch öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerk. Viele Jahre lang war er zudem Vorstandsmitglied seiner Innung.

Im Haus an der Kölner Straße, wo er seinen Firmensitz hat, wohnt er mit seiner Frau Ingelore, mit der er seit 1977 verheiratet ist. Beide haben einen Sohn und eine Tochter. Seine Frau ist bei den politischen Aktivitäten mit an Bord, gehört doch als Beisitzerin zum Vorstand der FWE, deren Vorsitz Rolf Hüttebräuker wieder inne hat.

Zehn Jahre Präsident des SV Büttenberg

Dem Rat gehört Rolf Hüttebräuker seit nunmehr 31 Jahren an. 1989 zog er für die CDU erstmals in das Gremium ein. Nach parteiinternen Streitigkeiten schloss er sich 2002 der Ennepetaler Wählergemeinschaft (EWG) an, die sich 2007 in Freie Wähler Ennepetal (FWE) umbenannten. Bei der jüngsten Wahl erreichten die FWE mit Hüttebräuker als Spitzenkandidat zwei Ratsmandate. Im Kreistag war der Ennepetaler seit 2014 als sachkundiger Bürger für die Freien Wähler aktiv. Allerdings erreichten diese jüngst nur einen Sitz. Noch ist offen, ob und inwieweit er sich künftig im Kreistag engagieren wird.

Aktiv ist und war Rolf Hüttebräuker auch in der Vereinswelt. So führte er zehn Jahren lang den SV Büttenberg als Präsident. Dem Verein gehört er weiterhin als passives Mitglied an, ebenso dem Turnverein Rot-Weiß Büttenberg, der sich als vormalige Abteilung des SVB selbstständig machte. Im Stadtsportverband ist er Fachschaftsleiter Prellball. Zudem war er eine Zeit lang Schulpflegschaftsvorsitzender der Realschule.

Seinen Geburtstag verbringt der Jubilar mit der Familie an der Ostsee, wohin es die Hüttenbräukers seit Jahrzehnten zieht. Dort gibt es doppelt Grund zu feiern: Fünf Tage nach ihrem Mann hat Ingelore Hüttebräuker Geburtstag. Sie wird 65.

Die FWE-Fraktion hat sich inzwischen für die neue Ratsperiode konstituiert. Rolf Hüttebräuker übernimmt wieder den Vorsitz, sein Stellvertreter ist das zweite Ratsmitglied Manfred Deneke. Fraktionsgeschäftsführer ist Ryszard Chodak, die Fraktionskasse führt Reinhard Bethge. Beide sind sachkundige Bürger.