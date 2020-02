Ennepetal: Riskante Begegnung mit Einbrechern im Keller

Die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Lohernockenstraße hebelten zwei unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag gegen 23 Uhr auf und begaben sich in den Keller. Dort versuchten sie, ein Kellerabteil aufzubrechen. Der Eigentümer des Kellerabteils, der sich in seiner Wohnung aufhielt, hörte verdächtige Geräusche und verließ seine Wohnung, um im Keller nach dem Rechten zu schauen.

Er bemerkte die beiden Einbrecher, die ihn zur Seite drückten, um an ihm vorbei durch die Haustür flüchten zu können. Der Geschädigte beschrieb die Einbrecher wie folgt: männlich, ca. 25 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß; der eine trug einen Bart, eine Brille sowie einen Rucksack auf dem Rücken und war bekleidet mit einem grünen Parka, der andere war bekleidet mit einer schwarzen Jacke.

