Ennepetal: Polizeiaufruf nach Zerstörungsattacke am Bahnhof

Ennepetal. Ein oder mehrere Täter richteten erheblichen Schaden am Bahnhof in Ennepetal an. Die Polizei wendet sich nun an die Öffentlichkeit.

Erhebliche Sachbeschädigungen verursachten bislang Unbekannte, vermutlich in der Nacht zum 16. Juli 2020 am Bahnhof in Ennepetal (wir berichteten). Die Täter konnten bisher nicht ermittelt werden. Nun wendet sich die Bahnpolizei mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Den Fahrgästen bot sich damals ein schlimmes Bild. Der oder die Täter hatten am Bahnhof in Ennepetal die Fahrplanauskunft und ein Reisendenunterstand erheblich beschädigt. Insgesamt wurden fünf Glasscheiben eines Reisendenunterstandes und zwei Glasscheiben einer Fahrplanauskunft komplett zerstört.

Der oder die Täter hatten auch einen Fahrkartenautomaten abmontiert. Foto: Hartmut Breyer / WP

Zudem übten die Verursacher auch Gewalt auf ein stromführendes Kabel aus, brachten sich dadurch selber in Gefahr (Stromüberschlag!) und sorgten so dafür, dass die gesamte Bahnsteigbeleuchtung ausfiel.

Damit nicht genug, warfen der oder die Täter mehrere Baustellenabsicherungen (Schilder, Absperrzäune), die sich auf einem Bahnsteig befanden, in die Bahnsteigunterführung.

Durch die massiven Beschädigungen entstand ein Sachschaden in einem hohen vierstelligen Eurobereich. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung (Paragraph 304 Strafgesetzbuch) ein und bittet nun Zeugen um Hinweise.

Wer konnte in der Nacht zum 16. Juli Personen beobachten, die sich am Bahnhof in Ennepetal aufhielten?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888000 entgegen.