Ennepetal: Polizei stoppt Drogenfahrt eines Wuppertalers

Ennepetal. In Ennepetal zieht die Polizei einen jungen Wuppertaler aus dem Verkehr, der bald wohl längere Zeit zu Fuß gehen muss. Er stand unter Drogen.

Die Polizei hat in Ennepetal einen Wuppertaler bei einer Drogenfahrt gestoppt: Am Freitagmorgen hielt eine Polizeistreife, gegen 0.30 Uhr, einen grauen Mercedes auf der Friedrichstraße in Höhe der Straße An der Kehr an.

Im Laufe der allgemeinen Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der 22-jährige Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Test zeigte einen positiven Wert auf Cannabis. Der Betroffene wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.