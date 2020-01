Ennepetal: Neue Räume für Kinder- und Jugendtreff Hasperbach

Der Kinder- und Jugendtreff in Hasperbach zieht um. Die von der Evangelischen Stiftung Loher Nocken betriebene Einrichtung wird die ehemalige Schule Haspetal verlassen und ab Mitte März in den Räumen der ehemaligen Zweigstelle der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld an der Ecke Mühlenstraße/Hagener Straße zu finden sein.

„Wir waren seit geraumer Zeit auf der Suche nach geeigneten Räumen für den Kinder- und Jugendtreff“, erklärt der Geschäftsführer der Stiftung Loher Nocken, Dr. Thomas Trapper. „Und da ist die Sparkasse auf uns zugekommen mit dem Angebot, uns die Räume aus unserer Sicht relativ günstig zu verkaufen.“ Das habe er dem Stiftungsvorstand vorgetragen. Dort sei man sich einig gewesen, den Kinder- und Jugendtreff langfristig betreiben zu wollen und habe dem Kauf zugestimmt, berichtet Trapper. Auch beim Jugendamt der Stadt Ennepetal seien die Pläne erfreut aufgenommen worden.

Standort bietet einige Vorteile

Die neuen Räume bieten nach Darstellung von Thomas Trapper mehrere Vorteile. Zum einen gebe es nur einen Nutzer, während im und am ehemaligen Schulgebäude weitere Vereine bzw. Gruppen aktiv waren. Zudem liege der neue Standort unmittelbar an einem Wohngebiet und sei auch in den Abendstunden hell erleuchtet. Vor allem im Winter sei es im Bereich hinter der Schule sehr dunkel, so Trapper. Die Besucher des Kinder- und Jugendtreffs nutzen dort den hinteren zum Wald hin liegenden Eingang. Erschwerte Bedingungen brachte zuletzt zudem die Baustelle in unmittelbarer Nachbarschaft mit sich, denn das alte Schulgebäude wurde abgerissen, zurzeit entsteht dort der Neubau der städtischen Kita.

Kindertreff Hasperbach Trägerschaft von der Stadt übernommen Der zuvor städtische Kinder- und Jugendtreff Hasperbach wird von der Evangelischen Stiftung Loher Nocken betrieben, die Stadt stellte nur noch die Räume zur Verfügung. Die Stiftung war als freier Träger eingesprungen, nachdem die Stadt die Einrichtung im Jahr 2011 aus finanziellen Gründen schließen wollte. Der Betrieb wird aus Spendenmitteln, vor allem von der Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld, finanziert. „Wir haben immer versucht, keine zu hohen Kosten zu produzieren“, betont Dr. Thomas Trapper. Der Kinder- und Jugendtreff ist montags, mittwochs und donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr geöffnet und ist für die Altersgruppe von 6 bis 12 Jahren gedacht. Auf dem Programm stehen neben der Möglichkeit, im geschützten Raum Zeit zu verbringen, Spiel-, Bastel-, Näh- und Kochangebote. Unter anderem werden auch Kickerturniere oder Sing- und Bewegungs-Wettbewerbe mit der Wii-Spielkonsole veranstaltet. Drei Honorarkräfte, die zum Teil einst selbst als Kinder die Einrichtung besucht hatten, kümmern sich um die Besucher.

Die notwendigen Umbauten in den neuen Räumen halten sich in Grenzen. „Es ist ein Glücksfall, dass die Aufteilung der Räume sehr gut passt“, so der Stiftungs-Geschäftsführer. Kleinere Sanierungsarbeiten müssen erledigt werden, unter anderem muss die Abtrennung des SB-Bereichs der Sparkasse entfernt werden. Künftig wird für die Kinder und Jugendlichen ein großer Raum für Spiel- und Gruppenangebote zur Verfügung stehen, dazu ein ruhigerer Bereich zum Zusammensitzen. Außerdem gibt es ein Büro, das die Stiftung samt Mobiliar übernimmt und eine Teeküche. Eine zweite Toilette ist bereits eingebaut worden. Nicht zuletzt werden die großen Außenscheiben mit Sichtschutzfolie versehen, damit die Besucher sich nicht wie im Schaufenster fühlen.

Offizielle Eröffnung am 16. März

Das in die Jahre gekommene Mobiliar werde nicht mit umziehen, erklärt Stefano Perrone, Gesamtleiter der Angebote für Jungen bei der Stiftung und Verantwortlicher für den Kinder- und Jugendtreff Hasperbach. Es werde ohnehin nicht viel benötigt, Regale und ein Sofa schaffe man neu an. Spiele und Gerätschaften würden aber mitgenommen.

Am Montag, 16. März wird der neue Kinder- und Jugendtreff offiziell eröffnet. Bis dahin steht die Einrichtung wie gewohnt am alten Standort zur Verfügung. Zunächst sollen die Öffnungszeiten unverändert bleiben. „Wir sind aber in Gesprächen, die Zeiten eventuell auszudehnen“, sagt Thomas Trapper. Zum einen schaue man, ob man eine weitere Honorarkraft gewinnen könne, zum anderen wolle man bei Kindern und Eltern den Bedarf abfragen. Stefano Perrone nennt konkrete Ideen, über die man nachdenke: Eine Möglichkeit sei die Öffnung am Samstagvormittag, eine andere, täglich zu öffnen. Eventuell könnte auch eine Hausaufgabenbetreuung eingerichtet und/oder ein Ferienprogramm angeboten werden.