Ennepetal. Das Ennepetaler Unternehmen Alanod will mit kupferbeschichteten Folien Viren und Bakterien eliminieren und so dem Infektionsschutz dienen.

Mit Kupfer gegen Corona: Das Ennepetaler Unternehmen Alanod hat spezielle Folien und Platten entwickelt, die innerhalb kurzer Zeit Keime wie Bakterien und Viren nahezu vollständig eliminieren. „Cuvimetal“ nennt die Firma das mit Kupfer bedampfte Aluminium, dass beispielsweise an Türgriffen, Schaltern oder auf Ladentheken zum Einsatz kommen kann. In einem Feldversuch werden die Produkte für den Infektionsschutz aktuell an der Sekundarschule Ennepetal und am Reichenbach-Gymnasium im Alltag erprobt. Sie sind aber auch schon für jedermann in einem eigens dafür eingerichteten Webshop erhältlich.

„Wir haben uns angesichts der Pandemie überlegt, was wir zur Eindämmung beitragen können“, erklärt Dr. Stefan Ziegler, der den Bereich Forschung und Entwicklung bei der Firma Alanod leitet. Bekannt ist das Unternehmen vor allem für die Produktion von Reflektoren für die Beleuchtungsindustrie und von Kollektoren für Solarthermieanlagen. Hauptsächlich wird dafür Aluminium verwandt. Mit Kupferbeschichtungen, um die Lötfähigkeit von Aluminium herzustellen, hat Alanod ebenfalls Erfahrung. „Und die antimikrobiellen Eigenschaften von Kupfer sind lange bekannt“, erklärt Ziegler. Die Ägypter hätten das schon vor 6000 Jahren zu nutzen gewusst.

Keime nach vier Stunden eliminiert

Auf diesem Wissen basierend entwickelten die Alanod-Fachleute die Idee, stark frequentierte Flächen mit Kupfer zu beschichten, um Bakterien, Vieren und andere Keime unschädlich zu machen. Viren wie das Coronavirus würden durch die Kupferionen deaktiviert, erläutert Stefan Ziegler. Vom ersten Moment an würden sie quasi angegriffen, schon nach kurzer Zeit sinke die Virenlast auf der Kupferfläche signifikant. Im Labor sei nachgewiesen worden, dass auf „Cuvimetal“ Viren und Bakterien schon nach vier Stunden zu 99,99 Prozent eliminiert seien.

Hundertprozentige Virenfreiheit könne man nur deshalb nicht angeben, weil die Messeinrichtungen keine einzelnen Viren erfassen könnten, sagt Ziegler. Zum Vergleich: Auf Kunststoffoberflächen und auf Edelstahl halten sich Keime bis zu drei Tage lang. Wenn jemand mit einem gewissen zeitlichen Abstand nach einem infizierten Vorgänger eine Kupferoberfläche berührt, sinkt das Infektionsrisiko erheblich. Nur wenn die Berührung unmittelbar im Anschluss erfolge, habe das Kupfer keine Chance, seine Wirkung zu entfalten, meint Stefan Ziegler.

Neuen Vertriebsweg aufgebaut Mit den „Cuvimetal“-Produkten beschreitet die Alanod GmbH & Co. KG nicht nur neue Wege bei der Anwendung, sondern auch beim Vertrieb. Normalerweise betreibe man nur „B2B“-Handel, verkaufe Produkte in großen Mengen an Unternehmen, so Forschungs- und Entwicklungsleiter Dr. Stefan Ziegler. Für den neuen Geschäftsbereich gründete das Unternehmen, das in Oelkinghausen beheimatet ist, die Antivir Surfaces GmbH. Die Tochterfirma vertreibt die kupferbeschichteten antiviralen und antibakteriellen Folien und Tafeln direkt über einen eigens aufgebauten Webshop. Zu finden ist dieser unter www.cuvimetal.com.

Innerhalb von wenigen Monaten – im März wurde die Idee geboren, im April gab es die erste Probenfertigung, anschließend folgten die Laboranalysen – stellte Alanod den neuen Geschäftsbereich auf die Beine. Die Cuvimetal-Produkte bietet die von Alanod eigens gegründete Tochterfirma Avir Surfaces GmbH nun in zwei Ausführungen – jeweils mit selbstklebender Rückseite – an: als 0,1 Millimeter dünne Folie (das ist zehnmal so dick wie Haushaltsalufolie) und als 0,5 Millimeter starke Tafel. Mit der Folie können beispielsweise Tür- oder Haltegriffe umwickelt werden, die Tafeln sind unter anderem für Tische, Tresen und Theken in Geschäften, Behörden, Gastronomiebetrieben und anderen Einrichtungen geeignet.

Um weitere Erkenntnisse für die Alltagstauglichkeit von Cuvimetal zu gewinnen, hat das Unternehmen nun einen Feldversuch an den beiden weiterführenden Schulen in Ennepetal gestartet. An der Sekundarschule am Breslauer Platz sind Ende vergangener Woche die Griffe der Eingangstüren innen und außen mit den Folien umwickelt und im Sekretariat ein Tresen mit den kupferbeschichteten Tafeln beklebt worden. Am Reichenbach-Gymnasium werden in diesen Tagen die Tische in einem Kursraum, in dem ein ständiger Schülerwechsel stattfindet, mit den Tafeln belegt. „Wir wollen in ein paar Wochen schauen, wie es dann aussieht“, erklärt Stefan Ziegler. Der Einsatz an einer Schule sei ein echter Härtetest für Haltbarkeit und Funktionsfähigkeit der Produkte. Um den Versuch an den Schulen zu ermöglichen, übernahm übrigens die Reichert-Alanod-Stiftung, die vom 2019 verstorbenen ehemaligen Alanod-Mitinhaber Werner Reichert, und dessen Frau Regina gegründet wurde, die Montagekosten.

In der Sekundarschule am Breslauer Platz werden die Cuvimetal-Produkte einem Härtetest unterzogen. Die Montagekosten übernahm die Reichert-Alanod-Stiftung. Von links: Die Abteilungsleiterin der Schulverwaltung, Stefanie Zoller, Dr. Stefan Ziegler, Manfred Kartenberg (Vorstand Reichert-Alanod-Stiftung), Schulleiter Michael Münzer und Alanod-Marketingleiterin Tatjana Lovric. Foto: Hartmut Breyer / WP

Stefan Ziegler sieht für Cuvimetal großes Potenzial. „Wir glauben, dass uns das Thema Infektionsschutz noch Jahre begleiten wird“, sagt er. Das betreffe nicht nur Covid 19, sondern auch andere Erkrankungen, bei denen Kontaktinfektionen (auch als Schmierinfektionen bezeichnet) eine Rolle spielen. Es gebe sehr viele Anfragen von Kunden, zum Beispiel für Einsatzmöglichkeiten bei Küchenoberflächen oder Haushaltsgeräten. Auch ein Einkaufswagenhersteller habe schon Interesse gezeigt. „Wir sind außerdem dabei, eine Lösung auf Lackbasis zu entwickeln“, erklärt Ziegler. Denkbar sei auch die Verwendung in Krankenhäusern, doch dorthin sei der Weg sehr lang. „Da sind wir im Bereich der Medizinprodukte, dafür gibt es ganz andere Hürden.“

Er freue sich, wenn ein Ennepetaler Unternehmen ein neues Produkt erfunden und entwickelt habe, sagte der Erste Beigeordnete der Stadt, Dieter Kaltenbach, beim Ortstermin an der Sekundarschule am Breslauer Platz. „Und natürlich ist das Thema Infektionsschutz in der heutigen Zeit ganz wichtig.“