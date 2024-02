Ennepetal: Marktführer PAKi verliert langjährigen Chef

Marc Groenewoud, der PAKi Logistics in Ennepetal zum europäischen Marktführer entwickelt hat, verlässt das Unternehmen. Wie es dort weitergeht.

Marc Groenewoud, der in den letzten 2,5 Jahren PAKi Logistics in Ennepetal zum europäischen Marktführer für Ladungsträgermanagement im offenen Pool entwickelt hat, verlässt das Unternehmen zum 15. Februar und wird als Vorstand zu einem deutschen Handelsunternehmen wechseln. Das teilte das Unternehmen selbst mit

Der Posten des CEO werde zum 1. April 2024 neu besetzt. „Bis dahin wird PAKi Logistics unter der strategischen Leitung von Ingrid Faber, CEO der Faber Group, und der operativen Führung von Sven Kokemor, CFO PAKi Logistics, stehen“, so das Unternehmen. Der Übergang sei von langer Hand und in enger Abstimmung zwischen Marc Groenewoud und der Faber Group geplant worden. „So kann eine nahtlose Führungsnachfolge und eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens gewährleistet werden“, hieß es.

PAKi Logistic ist Dienstleister für die Verwaltung, Lieferung und Verlagerung von standardisierten Tauschpaletten (Europaletten) und Gitterboxen. Am Firmensitz in Oelkinghausen arbeiten 185 Mitarbeiter (Stand: Februar 2023)

Marc Groenewoud erklärte zu seinem Wechsel: „In den letzten 2,5 Jahren habe ich zusammen mit tollen Kolleginnen und Kollegen bei PAKi vieles bewegen können. Wir konnten vor allem die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung maßgeblich vorantreiben, so dass wir uns heute als nachhaltigsten und europaweit am effektivsten operierenden Open-Pooling-Dienstleister bezeichnen dürfen. Auch die Zusammenarbeit innerhalb der Faber Group war immer hervorragend und die enge Kooperation maßgeblich für den Erfolg. So werde ich mit etwas Wehmut den Wechsel antreten, weiß aber gleichzeitig auch, dass PAKi Logistics in gute Hände übergeben wird.“

Ingrid Faber sagte dazu: „Wir danken Marc für die hervorragende Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz für Firma und Mitarbeiter. Wir wünschen ihm alles Gute für den nächsten Karriereschritt, sind gleichzeitig aber auch froh, eine gute Nachfolgelösung gefunden zu haben.“

Annegret Kramer-Münch wird ab 1. April 2024 neue CEO bei PAKi Logistic Foto: Unternehmen / Privat

Laut Unternehmen wird ab dem 1. April die Position des CEO von Annegret Kramer-Münch übernommen. „Sie ist eine erfahrene Führungskraft und Geschäftsführerin in den Bereichen Vertrieb und Marketing. In der Vergangenheit hat sie bereits für namhafte FMCG-Unternehmen wie Nestlé, Mars und Schwarzkopf & Henkel gearbeitet“, erklärte das Unternehmen. Zuletzt war Annegret Kramer-Münch als VP Commercial für das Leergutautomatenunternehmen Tomra Systems GmbH tätig.

Erfahrene Nachfolgerin

In der Pressemitteilung des Unternehmens heißt es weiter dazu: „Im Laufe ihrer Karriere hat Annegret die deutsche und österreichische Einzelhandels-, Discounter und Drogerielandschaft kennengelernt und ist mit Lieferkettenprozessen und Geschäftsstrategien bestens vertraut. Wir haben Annegret als offen, neugierig und transparent kennengelernt, mit einem ermutigenden Führungsstil.“

Annegret Kramer-Münch ließ über ihre neue Aufgabe als CEO von PAKi Logistics wissen: „Ich freue mich sehr auf diese Chance. Mit dem großartigen Team bei PAKi und meiner Erfahrung werden wir fantastische Erfolge erzielen, denn wir haben solide Wachstumspläne für die Zukunft.“ Ingrid Faber: „Ich bin sicher, dass Annegret die richtige Person zur richtigen Zeit ist, um PAKi Logistics dorthin zu führen, noch besser und nachhaltiger zu sein, als es je war. Annegret bringt ein hervorragendes Gesamtpaket an Wissen und Unternehmergeist mit, um PAKi in eine neue Zukunft zu führen.“

