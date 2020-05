Ennepetal: Männer flüchten mit geklauter Geldbörse

Ennepetal. Eine Ennepetalerin hat ihre Geldbörse kurz im Einkaufswagen vergessen: Zwei Männer schnappen sofort zu und flüchten, als die Frau sie bemerkt.

Am Mittwoch gegen 19 Uhr vergaß eine 25-jährige Ennepetalerin ihre Geldbörse in ihrem Einkaufswagen, als sie diesen wieder in das Einkaufswagenhäuschen brachte. Schnell fiel ihr der Verlust auf. Sie beobachtete zwei Männer, die sich bereits an dem Wagen zu schaffen machten. Als sie diese ansprach und nach der Geldbörse fragte, flüchteten sie in Richtung Gewerbestraße. Als Beute erlangten sie ein schwarzes Portmonee der Marke Liebeskind Berlin. Darin befanden sich unter anderem die Personaldokumente der Eigentümerin.

Die beiden Täter werden so beschrieben: Person 1: männlich, ca. 16 bis 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß mit schlanker Statur. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und schwarze Jogginghose, eine schwarze Base Cap und eine kleine schwarze Umhängetasche und schwarzen Mundschutz

Person 2: männlich, ca. 16 bis 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß mit schlanker Statur. Er trug eine schwarze Regenjacke mit Kapuze, schwarze oder graue Jogginghose und einen schwarzen Mundschutz,

Hinweise zu den flüchtigen Personen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.