Ennepetal: Kreativ-Weihnachtsmarkt wegen Corona abgesagt

Ennepetal. Die nächste Absage wegen der Corona-Pandemie: In diesem Jahr wird es keinen Kreativ-Weihnachtsmarkt im Industriemuseum geben.

In diesem Jahr wird kein Kreativ-Weihnachtsmarkt im Industrie-Museum an der Neustraße stattfinden. „Nach reiflicher Überlegung und mit großem Bedauern“ habe man beschlossen, die Veranstaltung abzusagen, erklären die Organisatoren.

„Aktuell ist die Unsicherheit zu groß, ob und unter welchen Auflagen so eine Veranstaltung im Dezember durchführbar sein wird“, heißt es in der Mitteilung. Bei dieser Entscheidung seien auch die Besonderheiten dieses bei den Ausstellern und Besuchern sehr beliebten Marktes berücksichtigt worden. „Die Aussteller sind überwiegend keine professionellen Händler, sondern Privatleute. Diese benötigen einige Monate Vorbereitungszeit, um die für den Verkauf bestimmten Waren herzustellen“, erklären die Organisatoren. „Sie brauchen daher Planungssicherheit über die Durchführung des Marktes und sollten nicht durch eine möglicherweise kurzfristig notwendige Absage überrascht werden.“ Auch lebe der Markt, der immer von sehr vielen Menschen besucht wird, von seiner besonderen Atmosphäre, die sich sicher unter den zu erwartenden Auflagen wie Abstandsregeln und Maskenpflicht nicht einstellen würde. Zudem sehen sich die aktiven Ehrenamtlichen des Museums nicht in der Lage, die Einhaltung der entsprechenden Regeln bei der Vielzahl der zu erwartenden Besucher zu überwachen.

Die Veranstalter bitten alle Aussteller und Besucher, die sich auf den Markt gefreut haben, um Verständnis für diese Entscheidung. Für 2021 ist eine Neuauflage der Veranstaltung geplant.