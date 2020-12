Ennepetal. Mit Hilfe eines kleinen Geräts will Fischereigenossenschaft Ennepetal ein Fischsterben in der Ennepe und ihren Nebenflüssen verhindern.

Wenn Fische an der Oberfläche von Flüssen und Bächen immer wieder nach Luft schnappen, ist ihr Leben bedroht. Wahrscheinlich fehlt ihnen Sauerstoff. Doch jetzt gibt es einen „Notruf“ für die gefährdeten Fische, zumindest für die, die in den Fließgewässern von Ennepetal, Gevelsberg und Sprockhövel zu Hause sind. Es ist die Fischereigenossenschaft Ennepetal, die dann aktiv wird.

Wenn die Fischereigenossenschaft die Nachricht vom Überlebenskampf der Fische per E-Mail erfährt, läutet Geschäftsführer Wolfgang Schweer (69) eine Rettungsaktion ein. Erfahrene Mitglieder seines Angel- und Gewässerschutzvereins Ennepe machen sich dann auf den Weg, um den Sauerstoffgehalt des Gewässers zu messen und gegebenenfalls mit dem Elektroabfischen Fischleben zu retten. Danach werden die kleinen Bewohner der Bäche umgesetzt – in die Ennepe.

Kontakt zur Fischereigenossenschaft Wer in den heimischen Fließgewässern nach Luft schnappende Fische beobachtet oder auch schon viele verendete Fische entdeckt, möge eine Nachricht per E-Mail an die Fischereigenossenschaft Ennepetal senden: fg_ennepetal@gmx.de Gegen einen Obolus wird das Messgerät auch in privaten Gewässern eingesetzt. Die Fischereigenossenschaft Ennepetal ist zuständig für die Ennepe in Gevelsberg und in Ennepetal bis zur Staumauer des Ausgleichsweihers Peddenöde, die Heilenbecke, den Spreeler Bach, Behlinger Bach, Deipenbecke und den Hasper Bach (soweit er in Ennepetal fließt). Betreut werden auch die Stefansbecke (Sprockhövel/Gevelsberg), der Krabbenheider Bach und die Uhlenbecke (jeweils Gevelsberg) sowie noch weitere Gewässer in Gevelsberg und Ennepetal.

Wolfgang Schweer steht in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Ennepetal am Uferrand des Flusses, dort, wo die Ennepe einen Bogen macht (zwischen „Platsch“ und Ahlhauser Hammer) und sich in aller Schönheit präsentiert. Schweer hält ein kleines Gerät in seinen Händen, lässt einen Stab ins Wasser, blickt auf das Display. „10,78“, sagt er und ist nicht überrascht. „Der Sauerstoffgehalt der Ennepe ist immer hervorragend“, weiß der Fischereiexperte, der in Gevelsberg direkt an der Ennepe aufwuchs. „Die Ennepe hat mein ganzes Leben begleitet. Jetzt setze ich mich für den Fluss und seine Bewohner ein“, erzählt er. Damit meint Schweer die Lebewesen im Wasser, aber auch die Qualität des Gewässers.

Elektrobefischung im Notfall

Als beim Ortstermin Sonnenstrahlen durch den nahen Herbstwald dringen, gibt er eine Art Liebeserklärung für das Tal der Ennepe ab. „Hier ist es einfach wunderbar schön“, lässt Schweer wissen. Dann schaut er noch einmal auf sein Sauerstoffmessgerät und stellt fest: „Das Wasser der Ennepe ist derzeit wärmer als die Luft.“ 11,58 Grad Celsius zeigt das Gerät an. Die Außentemperatur liegt an diesem Tag bei etwa 5 Grad.

Wolfgang Schweer mit dem Sauerstoffmessgerät im Koffer. Foto: Hans-Jochem Schulte / WP

Seit etwa vier Wochen besitzt die Fischereigenossenschaft das moderne Sauerstoffmessgerät, das in einen kleinen Koffer passt. Es war Ende Juli, als der Vorstand um den 1. Vorsitzenden Ewald Kätzler beschloss, ein solches Gerät mit einem optischen Sensor zu erwerben. Nicht gerade billig sei es (rund 1800 Euro), aber Schweer konnte mit Hilfe von Dietmar Firzlaff, dem Leiter des Lachszentrums an der Hasper Talsperre, dieses Messgerät zu einem für die Genossenschaft angemessenen Preis erwerben. Es dient dazu, die Mühlkoppen, Schmerlen, Gründlinge und Co. zu retten, wenn wieder in einer Trockenperiode der Lebensraum für die kleinen Fische in den heimischen Bächen eng wird und sie verzweifelt nach Luft schnappen. Ist dann der Sauerstoffmangel erst einmal festgestellt und die Untere Fischereibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises gibt ihr Okay, dann können die geschulten E-Fischer vom Angel- und Gewässerschutzverein ausrücken. Elektroabfischung ist das Rettungswort.

Mit leichten Stromschlägen werden die Fische betäubt und mit dem Kescher aus dem Gewässer geborgen. Schnell geht es dann zur Ennepe, die immer viel Sauerstoff und damit einen Lebensraum für die Gäste aus den Bächen zu bieten hat.

Erste Tests gut verlaufen

Nicht noch einmal möchten die Fischereigenossen so etwas erleben wie 2019 im Krabbenheider Bach in Gevelsberg. „Wegen der Trockenheit kam es zu einem elendigen Sterben der darin vorkommenden Fische und anderer Wasserlebewesen“, heißt es bei der Genossenschaft und weiter: „Mit weiteren heißen Sommern ist zu rechnen.“ Höhere Temperaturen seien gefährlich für die Fischwelt. „Sie bringen den Stoffwechsel in Fahrt und die Fische brauchen dann mehr Sauerstoff, gleichzeitig ist jedoch weniger Sauerstoff im Wasser.“ Ideal für die Forellen in der Ennepe sei ein Sauerstoffgehalt von 7 Milligramm bei einem Liter Wasser.

Die ersten Tests mit dem Sauerstoffmessgerät seien gut verlaufen, erzählt Wolfgang Schweer und verstaut das kleine Gerät wieder im Koffer. Dann blickt er noch einmal auf die jetzt im Licht schimmernden kleinen Wellen auf der Ennepe. Die Sonnenstrahlen haben nun den Wald überwunden.