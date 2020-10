Dennis Schliewa am Lotto-Schalter. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Vanessa Ramos betreibt er den Kiosk „Wolke 2“ an der Voerder Straße 85.

Voerder Straße 85 Ennepetal: Kiosk „Wolke 2“ in Milspe bietet Lotto an

Ennepetal. An der Voerder Straße 85 in Ennepetal kann wieder Lotto gespielt werden. Im Kiosk „Wolke 2“ ist nun eine Westlotto-Annahmestelle zu finden.

An der Voerder Straße 85 in Milspe kann seit wenigen Tagen wieder Lotto gespielt werden. Nach erfolgter Schulung haben Dennis Schliewa und Vanessa Ramos in ihrem Kiosk „Wolke 2“, den sie Anfang Juni eröffneten, die Annahmestelle für die Angebote von Westlotto in Betrieb genommen. Bis Ende vergangenen Jahres war in dem Ladenlokal Lotto und Zeitschriften Sprenger beheimatet gewesen. Die „Wolke 2“-Betreiber führen bereits den Kiosk Wolke am Busbahnhof.

Die Öffnungszeiten von Wolke 2 an der Voerder Straße 85: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr.