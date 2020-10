Ennepetal: Kein Adventsmarkt wegen Corona, aber Kunst

„My City Ennepetal“ hat den für den 20. und 21. November geplanten Adventsmarkt abgesagt. Die Entscheidung fiel bereits, bevor die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder für November praktisch sämtliche Freizeitaktivitäten untersagt hatten. Etwas Erfreuliches hat „My City“ aber auch zu vermelden. Für die Kunstaktion „Art EN“, bei der Einzelhändler und Dienstleister Künstlern Schaufenster zur Verfügung stellen, haben sich 22 Teilnehmer für den Bereich der Innenstadt angemeldet.

Adventsmarkt: Absage eine schwere Entscheidung

Man habe sich sehr schwer mit der Entscheidung getan, den Adventsmarkt abzusagen, erklärte Innenstadtmanager Olaf Dau. Lange Zeit habe man versucht, Konzepte zu erstellen, um die Veranstaltung doch durchführen zu können. „Der Marktplatz wäre eingezäunt worden, es hätte einen Ein- und einen Ausgang gegeben und wir hätten zählen müssen“, so Dau. Weniger Buden und eine sehr begrenzte Besucherzahl sollten die Einhaltung des nötigen Abstands ermöglichen. Angesichts von kalkulierten Mehrkosten in Höhe von 5000 Euro hätte der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis gestanden, so dass sich „My City“ schließlich für eine Absage entschieden habe, führt der Innenstadtmanager aus.

Dritte Absage in kurzer Zeit

„Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre ist das besonders bedauerlich“, meinen die „My City“- Vorsitzende Barbara Mittag (Vorsitzende) und Olaf Dau einmütig. Dreimal hatte der Adventsmarkt, den „My City“ bewusst auf das Wochenende vor dem ersten Advent gelegt hatte, auf dem Marktplatz in Milspe stattgefunden und zuletzt auch mit einer (Kunststoff-)Schlittschuhbahn viele Besucher angelockt.

„My City“-Vorstand verabschiedet Stephan Langhard Verabschiedet hat sich der Vorstand von „My City“ in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Dienstag von Stephan Langhard, dem bisherigen Fachbereichsleiter Bürgerdienste und Stadtentwicklung im Ennepetaler Rathaus. Langhard hatte die „My City“-Gründung im Jahr 2017 mit vorbereitet und begleitet und eng mit dem Verein zusammengearbeitet. Er wird in der kommenden Woche in seinem neuen Amt vereidigt: als Bürgermeister von Schwelm.

Nach der Absage des Festes „Ennepetal leuchtet“, das Ende August stattfinden sollte, und der für Mitte Oktober geplanten Oldtimermeile fällt nun die dritte „My City“-Veranstaltung innerhalb weniger Monate der Corona-Pandemie zum Opfer.

Lichtblick fürs kommende Jahr

Einen Lichtblick in doppelter Bedeutung sieht die Händler- und Dienstleistervereinigung für das kommende Jahr. Dann soll die Weihnachtsbeleuchtung in der Voerder Straße ausgebaut werden. Der Verein hofft darauf, die Kosten von etwa 20.000 Euro zum großen Teil durch Fördermittel aus dem Programm „Vital NRW“ decken zu können.

Erfreulich ist auch die Resonanz auf die Kunstaktion „Art EN“, die die EN-Agentur und die Kommunen im Ennepe-Ruhr-Kreis gemeinsam veranstalten. Dabei stellen Einzelhändler heimischen Künstlern Schaufenster und Flächen zur Verfügung, auf denen diese ihre Werke präsentieren können. Das Projekt soll die Unterstützung für die Kunst- und Kulturszene der Region und die Förderung des Einzelhandels miteinander verbinden.

Start am 27. November

22 Einzelhändler und Dienstleister aus der Innenstadt hätten sich dafür angemeldet, berichtet Olaf Dau. Das sei ein sehr gutes Ergebnis. Auch in Voerde wollen sich einige Händler und Künstler an der „Art EN“ beteiligen. Die Aktion soll am Freitag, 27. November, starten und bis Sonntag, 13. Dezember, stattfinden.