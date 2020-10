Als die Städtische Katholische Grundschule Ennepetal (KGS) vor drei Jahren mit dem bundesweiten Siegel „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet wurde, war sie Vorreiter unter den Grundschulen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Nun duften Leiterin Irmgard Flügel und ihr Kollegium zu Beginn des laufenden Schuljahres erneut die Urkunde entgegennehmen. Die KGS darf das Siegel für drei weitere Jahre tragen.

An vielen weiterführenden Schulen ist MINT – der Unterricht in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – schon seit Jahren ein Schwerpunkt. An den Grundschulen wird es inzwischen aber auch zunehmend Thema. Dass die KGS sich 2017 um das Siegel bewarb, hat eine längere Vorgeschichte. „Als ich hier begonnen habe, war eines meiner Ziele, dass wir ein weiteres Profil neben dem der Bekenntnisschule entwickeln“, erklärt Schulleiterin Irmgard Flügel, die 2013 ihren Dienst im Harkortschulgebäude antrat. „Ich habe unter anderem Mathematik und Naturwissenschaften studiert“, erzählt sie. Insofern lag es nahe, in diese Richtung zu gehen. Das junge Kollegium habe das schnell aufgegriffen. Und so entwickelte das Team gemeinsam verschiedene Projekte.

Miniphänomenta Ausprobieren, Erforschen, Entdecken An der Katholischen Grundschule stand in der zweiten Septemberhälfte das Ausprobieren, Erforschen und Entdecken ganz besonders im Blickpunkt. Zu Gast war die „Miniphänomenta“ des Märkischen Arbeitgeberverbandes (MAV). „25 Exponate hatten wir an der Schule“, berichtet Schulleiterin Irmgard Flügel. Die Mädchen und Jungen konnten u. a. beim Kugelwettlauf beobachten, wie der Verlauf der Bahn die Geschwindigkeit beeinflusst, durften als „Handbatterie“ erleben, dass der menschliche Körper Strom leitet, und probierten aus, wie die Füllhöhe eines Rohres sich auf das aus Löchern herausschießende Wasser auswirkt. „Die Kinder durften vor allem einfach ausprobieren, es ging weniger um ,Versuch-Vermutung-Erkenntnis’“, so die Schulleiterin. Jede Klasse hatte in mehreren Schulstunden die Möglichkeit, die einzelnen Stationen zu besuchen und sich über die Entdeckungen auszutauschen. Die Ergebnisse hielten sie in einem Forscherheft fest. Bevor die „Miniphänomenta“ in Ennepetal Station machte, hatten zwei Lehrerinnen an einer mehrtägigen Fortbildung teilgenommen. Das war Voraussetzung für die Durchführung des Projekts. Irmgard Flügel wünscht sich, dass die „Miniphänomenta“ künftig regelmäßig an der Schule Station macht. Auf jeden Fall wollen die Lehrkräfte einzelne Stationen nachbauen. Der MAV stellte die Stationen kostenlos für die zwei Wochen zur Verfügung und finanzierte auch die Fortbildung der Lehrkräfte sowie das Lehrmaterial. „Kinder besitzen ein großes Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen Phänomenen. Aufgrund dieser Wissbegier und der damit verbundenen natürlichen Lernmotivation müssen junge Menschen frühzeitig an Naturwissenschaften und Technik herangeführt werden“, erklärt MAV-Bildungsreferentin Annette Tilsner. „Der Fachkräftemangel in den Industrieunternehmen ist groß. Deshalb ist es umso wichtiger, Kinder frühzeitig für technische Ereignisse zu interessieren, so dass sie sich später auch für technische Berufe begeistern können.“

Dazu gehört beispielsweise der Entdeckertag. Einmal pro Halbjahr beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler in gemischten Gruppen experimentell mit Themen wie Strom, Wasser, Licht und Schatten oder auch der Bionik, also dem Aufgreifen von Anregungen aus der Biologie in die Technik. „Die Kinder durchlaufen die Entdeckertage so, dass sie in ihren vier Grundschuljahren alle Themen einmal haben“, erklärt Irmgard Flügel. Sie selbst hatte schon einmal zuvor in einem Projekt Roboter programmiert. Dies führte sie auch an der KGS ein. Als Partner ist das zdi-Netzwerk (Zukunft durch Innovation NRW) dabei, das MINT-Unterricht an Schulen unterstützt. In den Klassen 2 und 4 ist ein zdi-Team an der Schule zu Gast.

Schwerpunkt ins Schulprogramm aufgenommen

Der Schwerpunkt „Naturwissenschaften“ wurde schließlich ins Schulprogramm aufgenommen. Ziel: bei den Schülerinnen und Schülern Interessen und Neugier zu diesem Themenbereich zu wecken. Das solle eben mit Experimenten und entdeckendem Lernen erreicht werden. Wichtig dabei ist, dass die Kinder selbst handelnd aktiv werden, um naturwissenschaftliche Phänomene erleb- und erfahrbar zu machen. Nicht zuletzt nimmt das Kollegium auch an entsprechenden Fortbildungen teil. Und im Bereich Mathematik spielen der Känguru- und der Pangea-Wettbewerb eine Rolle. „Darauf bereiten wir intensiv vor“, so Irmgard Flügel.

Auf dieser Basis habe man dann 2017 gewagt, sich erstmalig um das MINT-Siegel zu bewerben – mit Erfolg. Damals hatte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer die Auszeichnung in Düsseldorf noch persönlich überreicht. In diesem Jahr fand die Feierstunde coronabedingt in Form einer Videokonferenz statt.

Schulleiterin Irmgard Flügel mit einem der Technikturm, der für den Unterricht angeschafft wurden. Foto: Hartmut Breyer / WP

Die Bewerbung habe diesmal etwas anders ausgesehen, berichtet Irmgard Flügel. Inzwischen gibt es eine Baumeister-AG, in der die Kinder mit Holz arbeiten. Mathematik-Förderangebote stehen ebenso auf dem Programm. Außerdem erstellten Mädchen und Jungen eine Schülerzeitung am Computer und im Offenen Ganztag gibt es die „Näture Cräx“, die sich auf vielfältige Weise mit der Natur befassen. An den Meilertagen und Naturtagen nimmt die Schule teil und nicht zuletzt schaffte die KGS „Technik Türme“ an, die viele verschiedene Experimentier- und Baukästen enthalten, mit denen die Schüler arbeiten können. Mit Hilfe des Fördervereins versuche man auch, nach und nach weitere Materialien zu kaufen.

„Das ist alles schon sehr umfassend“, meint die Schulleiterin, die betont, dass man die anderen Bereiche wie die Sprachförderung natürlich nicht vernachlässige. Inzwischen unterstützt man auch schon den benachbarten Katholischen Kindergarten St. Elisabeth, der als „Haus der kleinen Forscher“ ganz spielerisch erstes Interesse an Naturwissenschaften wecken will. Die Schule stellte dem Kindergarten ihre „Beebots“, programmierbare Bienenroboter, zur Verfügung.

Inwieweit der MINT-Unterricht bei den Grundschülern zur Wahl des MINT-Schwerpunktes an einer weiterführenden Schule (den in Ennepetal das Reichenbach-Gymnasium anbietet) beiträgt, dazu gebe es noch keine Statistiken, meint Irmgard Flügel, die dem Arbeitskreis MINT im Ennepe-Ruhr-Kreis angehört. Einzelne Schüler hätten ihr aber gesagt, dass es ihnen bei der Entscheidung geholfen habe.