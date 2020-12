Ennepetal: Jürgen Trachler feiert seinen 80. Geburtstag

Jürgen Trachler singt nicht nur gerne im Chor, er engagierte und engagiert sich auch in verschiedenen Funktionen für das Chorwesen. Am Mittwoch (16. Dezember) feiert er seinen 80. Geburtstag.

Ennepetal. Seine Leidenschaft ist der Chorgesang. Jürgen Trachler war und ist für das Chorwesen aktiv. Nun feiert der Ennepetaler seinen 80. Geburtstag.

Wenn im Hülsenbecker Tal Chöre und Orchester auftreten, dann hat Jürgen Trachler seine Hand im Spiel. Trachler, der am Mittwoch (16. Dezember) 80 Jahre alt wird, koordiniert als stellvertretender Vorsitzender des Verkehrsvereins die beliebte Konzertreihe „Sang und Klang“. Seit 2007 macht er das mit viel Freude und Engagement.

Erst in diesem Jahr gab er im Männergesangverein „Eintracht“ Kotthauser sein Amt als Geschäftsführer ab. „Der Chorgesang hat mich immer fasziniert“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. 25 Jahre führte er als Vorsitzender den Werkschor der Firma Peddinghaus in Altenvoerde. Der Werkschor zählte im Jahre 2003 in Ennepetal zu den ersten traditionsreichen Chören, die sich auflösen mussten.

Auch überörtlich war Trachler für das Chorwesen tätig. Von 1978 bis 2018 arbeitete er als stellv. Vorsitzender im Chorverband Hagen/Ennepe-Ruhr für den Bereich Ennepe-Ruhr. Im Bezirk VI des Verbandes für den Bereich Ennepetal, Breckerfeld und oberes Volmetal führte Jürgen Trachler die Geschäfte. An vielen Wochenenden war er für das Chorwesen und das Vereinsleben unterwegs. „Es hat Freude gemacht. Zu Beginn meiner Amtszeit betreuten wir 150 Chöre, heute sind es leider nur noch knapp 50“, erzählt Jürgen Trachler. Nun hofft er, dass die noch bestehenden Chöre die Pandemie gut überstehen. Er selbst vermisse derzeit die Chorproben sehr.

Aktiv im SIHK-Prüfungsausschuss

Doch an Aufgaben mangle es ihm nicht. Er, der Elektromeister, ist noch aktives Mitglied in Prüfungsausschüssen der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen für Elektroberufe und Mechatroniker sowie Industriemeister. Bei Peddinghaus arbeitete Jürgen Trachler von 1969 bis zum Ruhestand als Instandhaltungsmeister im Kaltbereich und Ausbilder für Elektrotechnik, später auch für die Bereiche Kfz-Schlosser, Maschinenschlosser und Bauhandwerker.

Jürgen Trachler stammt aus dem Nahmertal in Hohenlimburg, wie auch seine Frau Ingrid, geb. Storck. „Der Königssee im Nahmertal trennte unsere Wohnhäuser“, bemerkt der Geburtstagsjubilar, der mit seiner Frau seit 1973 im damals neu erbauten Haus im Amselweg in Voerde wohnt. Sohn Sven lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern im anderen Teil des Doppelhauses.

Immer im Mai urlaubt das Ehepaar in Bad Füssing, und das seit 30 Jahren. Die Geburtstagsfeier werde heute wegen Corona recht klein ausfallen. Jürgen Trachler ist optimistisch: „Eine Nachfeier kann immer noch mal folgen“, sagt er.