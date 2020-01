Ennepetal: Hundehaufen sorgen für Ärger

Monika Uellendahl muss sich unweigerlich schütteln, wenn sie nur daran denkt, worüber sie Tage zuvor im wahrsten Sinne fast gestolpert wäre. „Einfach nur ekelhaft“. Das sei auch kein Einzelfall, sondern komme immer wieder mal in ihrer Straße vor. Unverschämt findet sie das, weil es ja ganz einfach zu verhindern sei. Die Rede ist von Hundehaufen auf dem Bürgersteig.

Monika Uellendahl hat mit ihrem Tablet ein Foto vom „corpus delicti“ gemacht. Der Haufen darauf ist inmitten des Laubs und wegen der Perspektive von oben gar nicht so gut zu erkennen. Doch das ist ihr egal. Als sie mit der ekelhaften Szene konfrontiert wurde, war es ihr ein Bedürfnis im Bild festzuhalten, was sich manche Zeitgenossen „erlauben“. Es sei doch schlimm und gehöre sich nicht.

Sie erzählt: „Es war Samstag und ich hatte gerade unseren Hausflur geputzt. Als ich fertig war, bin ich raus auf die Straße und sehe es auch schon“. Direkt vor ihrer Haustür, am Fuße des Baumes, blickt sie unweigerlich auf einen dicken Hundehaufen. Es sei nicht zu übersehen gewesen, weil er noch dampfte. „Der muss ganz frisch von einem großen Bello gewesen sein.“ Sie habe sofort nach links und nach rechts geschaut, um noch den Halter zu erwischen und ihn anzusprechen. „Aber ich habe niemanden mehr gesehen.“

„Tretminen“ auf Bürgersteig

Monika Uellendahl ist sauer. So sauer, dass sie die „Tretmine“ in der Baumscheibe auf dem Bürgersteig vor dem Mehrfamilienhaus nicht wegmacht. Nicht diesmal. Zu oft schon musste sie die Hinterlassenschaften der Vierbeiner anderer Leute vor ihrer Haustür beseitigen. Jetzt reicht’s für sie. Stattdessen wendet sie sich über unsere Redaktion an die Öffentlichkeit. „Schuld sind nicht die Tiere. Die können nichts dafür. Schuld sind die am anderen Ende der Leine“, sagt sie.

Monika Uellendahl wohnt in der Heinrichstraße. Ja, dort würden viele Hundehalter vorbeigehen, die mit ihren Tieren über den Saarlandring ins Grüne Gassi gehen. Doch das, was in der Heinrichstraße passiere, gelte genauso in anderen Straßen.

Das Problem mit den Hundehaufen auf den Bürgersteigen sei auch nicht neu. Anwohner, die ein Stück weiter hoch wohnen, hätten vor geraumer Zeit sogar Hinweise an den Baumscheiben vor ihren Häusern angebracht. Dass man bitte darauf achten solle, dass Vierbeiner dort ihr Geschäftchen nicht machen, und wenn es sich nicht verhindern lässt, dann zumindest den Kot der eigenen Tiere mit dem Tütchen zu beseitigen. „Das hat auch was gebracht. Da waren dann keine Haufen mehr“, erzählt Monika Uellendahl. Doch statt dass das Problem damit erledigt war, hat es sich ihrer Beobachtung einfach nur verschoben. „Jetzt sind wir dran, jetzt liegen die Häufchen vor unseren Häusern rum.“

Monika Uellendahl will nicht alle Hundehalter über einen Kamm scheren. Die meisten seien sehr verantwortlich, würden ihre Hunde so ausführen, dass sie nicht auf die Straßen machen, und falls ja, hätten sie ein Tütchen mit dabei, mit dem der Haufen sofort wieder beseitigt wird.

Aber es gebe eben auch die von der anderen Sorte. Die, die sich nicht an die Spielregeln halten. Die, die den Dreck lieber anderen überlassen. „Das ist unglaublich“, findet Monika Uellendahl. Die Hundehalter bräuchten die vollen Tütchen nicht einmal mit sich führen. „Hier stehen doch überall Tonnen rum.“

Ihr Appell an alle uneinsichtigen Hundebesitzer: Macht den Dreck Eurer Tiere weg.