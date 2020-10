Ennepetal: Grüne fordern Lüftungskonzept für die Schulen

Unterricht im Klassenraum: Die Grünen in Ennepetal fordern angesichts der Corona-Pandemie ein Konzept zur Lüftung der Zimmer in den Schulen

Ennepetal. Angesichts der Corona-Entwicklung fordern die Grünen in Ennepetal ein Konzept zur Lüftung der Klassenräume in den Schulen.

Die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen fordert aufgrund der aktuellen Entwicklung der Neuinfektionen mit dem Sars-CoV2-Virus und der umfänglichen Diskussion zur Lüftung von Schulen ein wirksames und vorbeugendes Konzept zur Vermeidung von Erkrankungen an den Ennepetaler Schulen.

„Unserer Beobachtung nach stehen sich derzeit in der aktuellen Debatte unterschiedliche Vorgehensweisen gegenüber“, so die Grünen in einer Anfrage an Bürgermeisterin Imke Heymann. Das Öko-Zentrum NRW erkläre auf seiner Homepage, dass Lüftungsanlagen wesentlich zu einem gesunden Raumklima und einer hohen Raumluftqualität beitragen würden und die Infektionsgefahr in Innenräumen erheblich senken könnten. Die große Koalition habe auf diese Erkenntnis mit einer neuen „Bundesförderung Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten“ reagiert. Eine Förderung bis zu 40 Prozent (gedeckelt bei 100.000 Euro) sei möglich.

CO2-Ampeln eine Möglichkeit

Von Seiten der Kultusminister-Konferenz heiße es, dass Wissenschaftler im Expertengespräch „Lüften in Schulräumen“ der Ansicht gewesen seien, dass Lüften in Schulräumeneinen wichtigen Einfluss auf die Verminderung der Viruslast habe und zu einer maßgeblichen Reduzierung des indirekten Infektionsrisikos beitrage, erläutern die Grünen weiter. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordere zudem für Schulen sogenannte CO2-Ampeln, die auf einen bestehenden Lüftungsbedarf hinweisen würden.

„In der warmen Jahreszeit war in unseren Schulen die gute Durchlüftung ein einfaches und probates Mittel als Teil eines Gesamtkonzeptes gegen den Sars-CoV-2-Virus“, so die Grünen. „In der kalten Jahreszeit wird dies immer schwieriger zu realisieren sein. Daher sind vermutlich weitere Maßnahmen erforderlich.“ So sei kurzfristig zum Beispiel die Ausstattung aller Ennepetaler Klassen mit CO2-Ampeln möglich, die den Lehrkräften einen Hinweis geben, wann gelüftet werden muss. Ein risikoarmer Regelbetrieb werde gegebenenfalls nur durch den Einsatz von Luftfilteranlagen möglich sein. Andererseits müsse geklärt werden, ob an Schulen, die wahrscheinlich nicht alle kurzfristig mit Luftfilteranlagen ausgerüstet werden können, zumindest die von der Kultusministerkonferenz geforderte Durchlüftung der Räume (Stoßlüften) durchgeführt werden könne „Mit anderen Worten: Lassen sich alle Fenster an allen Ennepetaler Schulen entsprechend öffnen?

Linke: Haushaltsmittel bereitstellen

Auch die Partei „Die Linke“ hat sich des Themas angenommen und macht sich für den Einsatz von Luftfilteranlagen an den Schulen stark. In einem Antrag fordert die Ratsfraktion, dass die Verwaltung den Bedarf an solchen Anlagen für alle Schulen ermitteln soll. Ebenfalls soll geprüft werden, ob eine Förderung durch das Land möglich ist. Sofern das nicht der Fall sei, sollte der Rat gemeinsam mit der Verwaltung erforderliche Haushaltsmittel kurzfristig bereitstellen. „Aus unserer Sicht darf in diesem Fall nicht die Kostenfrage entscheidend sein“, so die Linke-Fraktion.