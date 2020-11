Ennepetal: Gesellen auf der Walz sprechen im Rathaus vor

Ennepetal. Zwei Gesellen auf der Walz sprachen im Rathaus Ennepetal vor. Der Erste Beigeordnete empfing die Männer aus Bad Segeberg bzw. Düsseldorf.

Zwei Handwerksgesellen auf der Walz sprachen in dieser Woche im Ennepetaler Rathaus vor und wurden vom Ersten Beigeordneten Dieter Kaltenbach empfangen.

Mit der „Walz“ bezeichnet man die Wanderschaft eines Handwerksgesellen nach Abschluss seiner Gesellenprüfung. Der Lehrling wird vom Meister „frei“ gesprochen und geht auf „Walz“. Seit Jahrhunderten ziehen junge Handwerker durch das Land, um andere Regionen, Kulturen, aber vor allem neue Fertigkeiten in ihrem Fach kennenzulernen. Kommt ein Wandergeselle in eine neue Stadt, muss er beim dortigen Bürgermeister vorsprechen. Was dort genau wie gesprochen wird, zählt zu den großen Geheimnissen und wird nur von Geselle zu Geselle weitergeben und an dieser Stelle natürlich nicht verraten.

Unterschrift im Wanderbuch

Da Handwerksgesellen keine größeren Geldbeträge besitzen dürfen, bitten sie um finanzielle Unterstützung und erhalten traditionell 10 Euro, die sie quittieren müssen. Im Wanderbuch wird mit Unterschrift und Siegel das Vorsprechen im Rathaus festgehalten.

Drei Jahre und einen Tag dürfen sich die Gesellen ihrem Heimatort nicht näher als 60 Kilometer nähern. Zimmermannsgeselle Björn Reetz aus Bad Segeberg ist bereits seit drei Jahren und einem Monat auf der Walz. Er wurde begleitet von Robin Miller, einem Tischlergesellen, der erst seit vier Tagen unterwegs ist und aus Düsseldorf stammt.

Die Nacht hatten die beiden bereits in Ennepetal verbracht, wohnen in einem Haus, das freundliche Leute als Schlafplatz zur Verfügung stellten und das zur Zeit umgebaut wird.

Auf die Frage, wohin sie jetzt der Weg führt, bekam Dieter Kaltenbach nur die schlichte Antwort „nach Osten“. Dieter Kaltenbach und die Stadt Ennepetal wünschen Björn Reetz und Robin Miller für ihren weiteren Weg „eine fixe Tippelei“.