„Das ist doch nicht zu begreifen. Ich bin wirklich sprachlos.“ Peter Doering, Vorsitzender des Sportfischerei-Vereins Ennepetal, kann es nicht fassen, was sich am vergangenen Wochenende an der Anlage seines Vereins am Schöntal im Tal der Ennepe zugetragen hat. Unbekannte haben eine große Menge Müll vom Straßenrand über den Zaun in einen der Teiche geworfen. Doering erstattete im Namen des Vereins Anzeige und setzt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus. Die Polizei ermittelt nun wegen des Straftatbestands der Gewässerverunreinigung.

„Am Samstagmorgen war ich noch am Teich, da war alles in Ordnung“, berichtet Peter Doering. Am Sonntagmorgen habe er dann die Bescherung gesehen. Mehrere Gelbe Säcke, ein Stoffkoffer, Kinderkleidung, eine Tasche mit Schuhen und alter Kleidung, Glasflaschen, Mülleimer, eine Spraydose, ein Malkasten mit Ölfarben, eine Farbrolle mit Dispersionsfarbe, Allergikermedikamente, Erwachsenenwindeln, Säcke mit Werbeblättchen, die jemand offenbar nicht verteilt hatte, und noch andere Dinge mehr lagen jenseits des Zaunes am Ufer und im Wasser. Was zu erreichen war, sammelte Peter Doering gleich ein. Und mit einem Boot suchte er gemeinsam mit seinem Vereinskollegen Kalle Dellkamp das kleine Gewässer am Dienstagvormittag weiter ab. „Zweieinhalb Stunden waren wir beschäftigt. Jetzt ist hoffentlich alles draußen“, berichtete der Vereinsvorsitzende. Die Säcke seien zum Teil mit Wasser vollgelaufen und daher nur mit Mühe aus dem Wasser zu ziehen gewesen.

Diese Berge Müll musste der Fischerei-Verein Ennepetal aus dem Teich am Schöntal fischen. Unbekannte Müllsünder haben am Wochenende auf der Anlage im Tal der Ennepe zugeschlagen. Foto: Sportfischerei-Verein Ennepetal / WP

„Bei der Menge muss das eigentlich mit einem Transporter oder zwei Autos transportiert worden sein“, meint Doering. Die Anlage des Sportfischerei-Vereins liegt im Tal der Ennepe, unmittelbar an der L 699. Die Täter könnten also einfach am Straßenrand gehalten und den Unrat über den Zaun geworfen haben. Peter Doering hofft darauf, dass irgendjemand etwas Verdächtiges gesehen hat. 500 Euro Belohnung zahlt der Verein demjenigen, der einen entscheidenden Hinweis auf den oder die Täter geben kann.

Die idyllisch gelegene Anlage des Sportfischerei-Vereins am Schöntal an der Peddenöde umfasst einen großen Angelteich, einen kleineren Teich sowie Aufzuchtteiche für Jungfische. Der Müll wurde in den kleineren Teich geworfen. „Der wird im Moment nicht beangelt“, erklärt Peter Doering. Verschiedene Fische würden darin leben, darunter Karpfen, Schleien, Brassen, Barsche, einige Forellen und eventuell auch noch Rotaugen, die beim Trockenlegen der Glörtalsperre umgesiedelt worden waren.

Straftatbestand „Gewässerverunreinigung“ Die Polizei ermittelt wegen des Straftatbestands der Gewässerverunreinigung (§324 StGB). Dafür können eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Der Müll wurde in der Zeit zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in den Teich gekippt. Zeugen , die Hinweise auf die Umweltsünder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 02333/ 9166-4000 zu melden. Mitarbeiter der Stadt Ennepetal machten sich am Montag ebenfalls ein Bild von der Umweltsauerei und verständigten auch die Untere Wasserbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises .

Doering hofft, dass aus dem Müll keine Schadstoffe ins Wasser gelangt sind. Im Moment sehe es aber nicht danach aus, so dass der Bestand an Fischen und anderen Lebewesen wohl unbeschadet davon gekommen ist. Sicher könne man das aber erst in einiger Zeit sagen.

Illegale Entsorgung ein Dauerthema

In Ennepetal gab es zuletzt ein Reihe von Fällen illegaler Müllentsorgung. Eine riesige Menge Elektroschrott mitten im Wald, Dutzende am Straßenrand und auf einem Wanderparkplatz abgeladene Altreifen, Unrat, der an den Tagen der Sperrmüllabholung einfach mit abgeladen wird – all das beschäftigte die Stadt und zum Teil auch die Polizei in den vergangenen Monaten und Jahren (wir berichteten). Nur in den seltensten Fällen können, wie vor einigen Wochen geschehen, Verursacher ermittelt werden.

„Die Sachen können in die Restmülltonne geworfen werden, Farben und Medikamente kann man kostenlos abgeben. Das ist doch alles kein Aufwand“, meint Peter Doering zu dem Müll, den er nun aus dem Teich fischen musste. „Was geht bloß in solchen Leuten vor?“