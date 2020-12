Ennepetal. Er war und ist in der Ennepetaler Vereinswelt, vor allem in Voerde, ein gefragter Mann: Friedrich-Wilhelm Thun feiert seinen 85. Geburtstag.

In der Voerder Vereinswelt ist er zu Hause, da ist Friedrich-Wilhelm Thun, der am heutigen Dienstag 85 Jahre alt wird, geschätzt und gefragt. Er lenkt als 1. Vorsitzender noch immer die Geschicke der Versorgungsberechtigtengemeinschaft Ennepetal-Voerde-Altenvoerde. Soziales Leben und Gemeinschaft sowie Gerechtigkeit, das sind Themen, die ihm seit Jahrzehnten Energie für ehrenamtliches Wirken in den verschiedensten Bereichen geben.

Im Schützenwesen ist Friedrich-Wilhelm Thun weit über den Ennepe-Ruhr-Kreis hinaus bekannt. Tradition und Fortschritt gehören für den Ehrenvorsitzenden des Schützenkreises Ennepe-Ruhr und des Voerder Schützenvereins zusammen. 70 Jahre zählt er nun zu den Voerder Schützen und 70 Jahre auch zur Turngemeinde Voerde. Thun rief bei den Schützen das jährliche Freundschaftsschießen der Voerder Vereine ins Leben und war Initiator der Vereinsfreundschaft mit den „Arkebuzen“ in Ennepetals belgischer Patenstadt Vilvoorde. Auch die Freundschaft mit dem Schützenverein „Germania“ in Voerde am Niederrhein ist mit sein Werk.

König und Kaiser kann er sich nennen. Diese Titel erwarb er bei Schützenfesten und Vergleichsschießen. Die höchste Ehrung aus der Welt der Schützen erhielt er 2002 in Lemgo: das Ehrenkreuz in Gold am schwarz-rot-goldenen Band.

1993 zum Ehrennachtwächter ernannt

Der Heimatverein Voerde wählte Friedrich-Wilhelm Thun 1993 zum Ehrennachtwächter. Mitglied ist er noch in zahlreichen Vereinen, Ehrenmitglied bei den „Original Sauerländer Musikanten“.

Es gibt auch noch eine andere Seite im Leben des Friedrich-Wilhelm Thun. Zu erwähnen ist sein Einsatz für das Soziale in der Stadt. Er arbeitete im Behindertenbeirat mit, als überzeugter Sozialdemokrat gab er in SPD-Versammlungen seine Meinung deutlich zum Ausdruck.

Als vor Jahren der Rat der Stadt Zuschüsse für soziale Vereine drastisch kürzen wollte, rief er, der sich als praktizierender Christ bezeichnet, zum „Sturm auf das Rathaus“ auf. Was passierte? Die geplanten Kürzungen wurden weitgehend nicht in Kraft gesetzt. Für Thun ist es klar: „Man muss sich in bestimmten Situationen auch mal lautstark äußern.“ Die ehrenamtliche Arbeit Friedrich-Wilhelm Thuns würdigte der Bundespräsident und verlieh ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Beruflich bei der AVU tätig

Beruflich war der Elektromeister bei der AVU tätig. So richtig wohl fühlt sich der Geburtstagsjubilar mit seiner Hanne an der Seite in geselliger Runde. Die Thuns haben einen in Köln verheirateten Sohn und ein Enkelkind namens Henry.

Ein zur Feier des Geburtstags geplantes Festessen in der „Rosine“ kann nicht stattfinden. Da ist nicht nur Corona im Wege. Friedrich-Wilhelm Thun muss seinen Ehrentag in einer Reha-Klinik in Bad Oeynhausen verbringen.