Die Firma Gebr. Born Werkzeug-Fabrikation GmbH, die an der Brunnenstraße beheimatet ist, stellt in der Corona-Zeit Hygieneständer für Desinfektionsmittel und Niesschutz ( Spuckschutz ) her. Normalerweise produziert das Familienunternehmen Balkone, Geländer und Treppen, bearbeitet Guss- und Schmiedestücke. Hier Metallbauer Frank Meiselwitz mit den von ihm gebauten Hygieneständern. Foto: Hans-Jochem Schulte, honorarpflichtig