Ennepetal. Die Feuerwehr hat am Samstagabend ein brennendes Fahrzeug in Ennepetal gelöscht. Die Hitze beschädigte auch andere Autos.

Ennepetal: Feuerwehr löscht brennendes Auto

In voller Ausdehnung brannte am Samstag gegen 19 Uhr ein Fahrzeug auf dem Grundstück eines Kfz-Betriebes an der Hembecker Talstraße. Die hauptamtliche Wache war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug im Einsatz.

Zwei benachbarte Pkw waren aufgrund der Wärmestrahlung bereits beschädigt. Das brennende Fahrzeug wurde durch einen Trupp unter Atemschutz abgelöscht und die benachbarten Fahrzeuge gekühlt.

Da die Fahrzeuge bereits thermisch aufbereitet waren, mussten diese geöffnet und quergelüftet werden. Nach Kontrolle der Pkw mit einer Wärmebildkamera konnte der Einsatz gegen 20 Uhr Uhr beendet werden.