Ennepetal: Die Johanneskirche bekommt ihre neuen Glocken

Die Evangelische Johanneskirche erhält neue Glocken. Ende. Juni erfolgte die Abnahme – hier die große Glocke – bei der Firma Rincker Glocken- und Kunstgießerei GmbH & Co. in Sinn (Hessen).

Ennepetal. Die Johanneskirche in Ennepetal bekommt ihre neuen Glocken. Der Einbau erfolgt per Kran. Das sollten Autofahrer unbedingt wissen.

Wegen der Erneuerung der Glockenanlage und des Glockenstuhls der Voerder Johanneskirche muss die Lindenstraße an drei Tagen vom Doppelkreisel bis zur Einmündung der Straße „An der Kirche“(Voerder Zönchen) für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden.

Am 7. und am 30. September sowie am 5. Oktober wird im genannten Bereich ein Autokran aufgestellt. Die Arbeiten dürften jeweils erst um 8 Uhr beginnen, so dass der Berufsverkehr weitestgehend ungehindert fließen kann.

Die betroffenen Anwohner werden rechtzeitig über die Verkehrsbeeinträchtigungen informiert. Fußgänger können den Bereich passieren.

Nötig wird die Erneuerung an der Voerder Johanneskirche weil das Geläut, das am 13. Juli 1919 feierlich eingeweiht wurde und damit mehr als 100 Jahre alt ist, dringend sanierungsbedürftig ist. Glocke und Glockenstuhl sind aus Eisenhartguss und nicht aus Bronze. Die Glocken sind an vielen Stellen bereits ausgeschlagen und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie reißen. Die Erneuerung schlägt laut Gemeinde mit ungefähr 120.000 Euro zu Buche.