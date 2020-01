Es geht an einen Ort, der normalerweise verschlossen ist. Es geht heiß her, führt tief nach unten und auch nach oben. Wer mitmacht, erfährt, dass es in Ennepetal sogar einen Broadway gibt. Im Jahr nach der erfolgreichen Premiere meldet sich das Doc-Fuchs-Team mit einer tollen Nachricht zurück: Die beliebten Führungen werden 2020 fortgesetzt.

300 Besucher machten im vergangenen Jahr mit und waren bei einer der insgesamt 20 Führungen dabei. Ob die Tour über die Mittelstraße führte, über die Voerder Straße, Berninghauser Straße und Lindenstraße oder nach Rüggeberg: Die Teilnehmerzahl war immer beachtlich und die Begeisterung anschließend groß. Und dann gab es ja noch die Fahrradtour entlang der vier Talsperren. Auch hier hörte man: „Super Idee, gerne immer wieder“.

Führungen und Radtouren

Die Doc-Fuchs-Führungen feierten 2019 ihre Premiere. Im Jubiläumsjahr der Stadt Ennepetal, die ihr 70-Jähriges feierte, wollte Namensgeber und Initiator Dr. Roman Kruzycki gemeinsam mit seinem Team der heimatgeschichtlich Interessierten etwas auf die Beine stellen, was die Menschen zu ihrer eigenen (Stadt-)Geschichte führt. Die Idee der informativen Spaziergänge und Radtouren wurde ein durchschlagender Erfolg. „Viele sagten, es wäre schön, in Zukunft weiter zu machen“, berichtet Dr. Roman Kruzycki. Sie liefen beim Doc und seinem Team offene Türen ein.

Infobox Besuch im Mini-Museum Das Doc-Fuchs-Team lädt auch zu einem Besuch des Mini-Museums Ennepetal „mimuse“ in der Mittelstraße 12 ein. Von April bis Oktober, jeweils mittwochs von 10 bis 12 Uhr, und nach Vereinbarung wartet auf die Interessierten ein Team-Mitglied.

Die Führungen einfach zu wiederholen, kam fürs Doc-Fuchs-Team nicht infrage. Dafür haben die Stadt und ihre Geschichte viel zu viel zu bieten, wie der heimatkundlich bestens informierte Dr. Kruzycki nur zu gut weiß. Also steckten der Doc und seine Teamkollegen die Köpfe zusammen und sammelten Ideen für neue Strecken. Heraus kam ein Programm, das wieder einmal sehens- und vor allem erlebenswert klingt. Nach den Führungen im Jubiläumsjahr veranstaltet das Doc-Fuchs-Team auch in diesem Jahr interessante Spaziergänge. Sie finden von April bis Oktober jeweils am dritten Sonntag im Monat statt (im Juli ist Sommerpause) und sprechen unterschiedliche Themen an. Hier der Überblick:

19. April: „Ist der Weg wirklich schwarz?“ Natürlich geht’s um den Schwarzen Weg und auch um die Geschichte vom Timpen. Die frühere Stadtarchivarin Ingrid Windmöller wird die Führung leiten, bei der unter anderem die ehemalige US-amerikanische Verwaltung (ab 1945), die schönen Fabrikanten-Villen, aber auch der frühere Hammerteich eine Rolle spielen werden.

17. Mai: Führung um den Kohlemeiler: Die Tour findet während der Meilerwoche statt und die Teilnehmer erfahren aus erster Hand von Aufbau, Pflege und Ernte der Meiler. Der Zeitpunkt ist übrigens ideal. Am Tag zuvor, so ist es geplant, soll der Meiler angezündet werden. Wer mag, kann die Führung durch einen Besuch der Fotoausstellung im Haus Ennepetal (4. bis 24. Mai) abrunden.

21. Juni: „Die Bismarckhöhle“: Ab in den Klutertberg geht’s für die Teilnehmer. Normalerweise ist die Bismarckhöhle für Besucher nicht frei zugänglich. Höhlenforscher Stefan Voigt wird sie für die Doc-Fuchs’ler exklusiv aufschließen und sie durch die Gänge führen. Die Teilnehmer erfahren von der Entstehung des Höhlensystems bis zur Nutzung als Luftschutzbunker alles Wissenswerte rund um die 1248 Meter lange Höhle.

19. August: „Das Kreuz mit der Mitte“: Es geht um die etwas ungewöhnliche Geschichte der evangelischen Kirche Milspe. Normalerweise stehen Gotteshäuser in der Mitte einer Ortschaft. In diesem Fall wurde die Kirche etwas abseits und höher davon gebaut. Warum das so ist? Antworten auf diese und viele andere Fragen weiß Pastorin Ellen Härtel, die die Führung leitet.

Aufbau, Pflege und Ernte eines Kohlemeilers aus erster Hand. Möglich macht’s die Führung am 17. Mai. Foto: Roman Kruzycki / WP

20. September: „Die Lohernockenstraße – Broadway Ennepetals?“ Theater und Musicals sucht man entlang des Weges vergeblich. Das ist auch nicht gemeint. Es geht um den Broadway in Manhattan/New York, der einst ein Indianerpfad war. Auch die Lohernockenstraße war einst ein Weg, über den die „Ur-Einwohner“ zogen, um zu ihrem Kirchspiel nach Schwelm zu kommen. „Es war der Weg, über den Ur-Voerder gingen, um zu ihrer Kirche zu gelangen“, erklärt Dr. Roman Kruzycki. Wie lange das her ist? Die Kirche in Voerde ist jedenfalls seit 1229 dokumentiert, so der Doc.

18. Oktober: „Literarisches über das alte Ennepetal“. Autor Uwe Schumacher lädt zu einer literarischen Stadtführung ein. Die Tour zum Zuhören führt zu Ennepetaler Orten, die in der Literatur von Bedeutung sind. Der Ort der literarischen Stadtführung wird noch bekannt gegeben.

Die Führungen beginnen jeweils um 13 Uhr. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung genannt. Die Gruppen sollten die Zahl von maximal 25 Personen nicht übersteigen. Manche der Führungen sind für Menschen mit Gehbehinderung nicht oder nur bedingt geeignet. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Spenden wird ausdrücklich gebeten.

Anmeldungen sind bei der Kluterhöhle- und Freizeit GmbH möglich. Sie ist erreichbar unter