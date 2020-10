Ennepetal: CDU nimmt Spielplätze in den Fokus

Wo besteht Handlungsbedarf? Die CDU will die Spielplätze mehr in den Fokus rücken. Diese Aufnahme zeigt den städtischen Spielplatz an der Boesebecker Straße, wo Unbekannte die Vogelnest-Schaukel haben verschwinden lassen.

Ennepetal. Die CDU Ennepetal macht sich für ein Spielplatzprogramm stark. Das genau steckt dahinter

Neben den Kindergärten und Schulen auch die Spielplätze im Stadtgebiet wieder mehr in den Fokus nehmen. Dafür macht sich die CDU Ennepetal stark und hat über ihre Fraktion einen entsprechenden politischen Antrag an die Bürgermeisterin gestellt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Kern geht es um ein Spielplatzprogramm für die nächsten fünf Jahre. In ihrer Begründung zum Antrag weist die CDU-Fraktion darauf hin, dass „viele Spielplätze im Stadtgebiet nach heutigem Standard nicht sehr attraktiv und teilweise auch einfach in die Jahre gekommen sind“. Weiterhin seien in den letzten zwei Ratsperioden eher Spielplätzereduziert worden. „Während wir aktuell über den Bau neuer Kindergärten sprechen und Schulgebäude auf Grund steigender Kinderzahlen nicht schließen können, wie ursprünglich geplant, sind die Spielflächen in dieser Betrachtung bisher nicht berücksichtigt worden“, führt CDU-Fraktionsvorsitzender Daniel Heymann in dem von ihm unterzeichneten Antrag weiter aus. „Daher beantragen wir, dass Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfeausschuss ein Spielplatzprogramm für die kommenden fünf Jahre konzipiert.“

Ein Kataster muss her

Für die CDU sind dabei drei Punkte von besonderer Bedeutung, die sie als Ziele eines solchen Spielplatzprogrammes benennt:

Zum einen ein Spielplatzkataster über alle öffentlich zugänglichen Spielflächen (auch die anderer Träger), mit Bewertung der Spielplätze in Bezug auf die Ausstattung, aber auch in Bezug auf die Attraktivität aus Sicht der Nutzer, das heißt der Kinder. Diese sind in die Bewertung einzubeziehen.

Aufbauend darauf eine Planung zur schrittweisen Ertüchtigung / Erweiterung / Modernisierung der Spielflächen in den kommenden Jahren auf der Basis der gewonnen Erkenntnisse aus dem Kataster.

Darüber hinaus eine Planung zur Schließung von Bedarfslücken in unterversorgten Wohnbezirken aber auch an fehlenden Angeboten (z.B. Wasserspielplatz) durch Neubau einer oder mehrerer Spielflächen. Hierbei sei der neue Spielplatz, der im Hülsenbecker Tal errichtet werden soll, zu berücksichtigen.

„Darüber hinaus gehen wir aktuell von Angebotslücken mindestens auf Voerde-Nord und Homberge aus, würden dies aber im Gesamtkonzept nach Erstellung der Gesamtübersicht im Fachausschuss diskutieren wollen“, heißt es von Seiten der CDU.