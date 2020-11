Corona: Ennepetals Bürgermeisterin in Betreuungsquarantäne

Die wichtigste Nachricht vorab: Bürgermeisterin Imke Heymann ist nicht an Corona erkrankt. Sie ist auch nicht mit dem Virus infiziert. Vielmehr befindet sie sich seit Donnerstag in einer behördlich angeordneten Betreuungsquarantäne aufgrund eines Corona-Falls in einer Ennepetaler Kindertagesstätte.

Corona: Familienmitglied benötigt Betreuung

Hintergrund ist eine vom Gesundheitsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises angeordnete Corona-Quarantäne für ein Mitglied innerhalb der Familie Heymann. Auch dieses Familienmitglied ist laut Rathaus nicht infiziert, benötigt aber eine Betreuung, nachdem die angestammte Betreuung corona-bedingt ausfiel. Bürgermeisterin Imke Heymann hatte in Absprache mit dem Kreis-Gesundheitsamt daraufhin entschieden, diese Aufgabe zu übernehmen und sich am Donnerstag in die so genannte Betreuungsquarantäne begeben. Ihr Mann Daniel Heymann, Leiter des Amtes für Informationstechnik und Digitalisierung bei der Stadt Wuppertal und Vorsitzender der CDU-Fraktion in Ennepetal, kann nach Informationen unserer Redaktion seiner Arbeit wie gewohnt nachgehen.

Die behördlich angeordnete Betreuungsquarantäne gilt solange, bis die Betreuungssituation für das zu betreuende Familienmitglied von anderer Seite wieder sichergestellt ist. Dies wird absehbar noch mehrere Tage dauern.

Corona: Bürgermeisterin nimmt nicht an Ratssitzung teil

Aus diesem Grund wird Bürgermeisterin Imke Heymann nicht an der konstituierenden Ratssitzung am kommenden Samstag, 7. November, teilnehmen können, in der sie vom Kommunalparlament offiziell ins Amt eingeführt werden sollte. „Ich bedaure sehr, dass ich an der Ratssitzung nicht teilnehmen kann, aber die Umstände lassen es nicht zu. Ich wünsche allen Ratsmitgliedern am Samstag einen angenehmen Sitzungsverlauf“,so Imke Heymann.

Die Amtseinführung ist nicht zu verwechseln mit einer Vereidigung. Diese werde nur bei erstmals gewählten, und nicht bei wiedergewählten Stadtoberhäuptern durchgeführt, erklärte Stadtsprecher Hans-Günther Adrian. Die Amtseinführung durch den Rat werde bei nächster Gelegenheit nachgeholt.

Mit dem Ausfall der Bürgermeisterin fällt dem Ratsältesten Manfred Deneken (Freie Wähler Ennepetal) die Aufgabe zu, die Ratssitzung am Samstag im Haus Ennepetal zu leiten, und zwar solange, bis der Erste Stellvertretende Bürgermeister bzw. Erste Stellvertretende Bürgermeisterin gewählt ist. Der bzw. die übernimmt dann die Leitung der Sitzung. Die Wahl der ehrenamtlichen Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen der Bürgermeisterin steht an elfter Stelle der aktuellen Tagesordnung.

Die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung ist durch die angeordnete Betreuungsquarantäne von Imke Heymann nicht gefährdet, erklärte das Rathaus. Der Erste Beigeordnete der Stadt Ennepetal, Dieter Kaltenbach, ist als Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin berechtigt, die Amtsgeschäfte in Abwesenheit von Imke Heymann fortzuführen. Die Quarantäne schließt darüber hinaus nicht aus, auch von daheim zu arbeiten.