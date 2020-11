Ennepetal: Bilstein Group setzt auf Logistik der Zukunft

Schöne neue Arbeitswelt – wer das liest, dem mögen unweigerlich Begriffe wie Digitalisierung, Automatisierung oder ganz allgemein Industrie 4.0 in den Sinn kommen. Es entstehen Bilder im Kopf von Robotern und Computern, die in Zukunft die Arbeit der Menschen übernehmen. Aber sieht so tatsächliche eine schöne neue Arbeitswelt aus? Oder sind nicht auch Risiken und Ängste damit verbunden? Beispielsweise durch den Verlust von Arbeitsplätzen. Thomas Pederiva ist bei der Ennepetaler Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG federführend in der Logistik. Digitalisierung und Automatisierung haben direkten Einfluss auf seine Arbeit. Er sieht in Maschinen keinen Ersatz für den Menschen, sondern eine Unterstützung.

Traditionsunternehmen in Familienbesitz 1844 wurde das Unternehmen Ferdinand Bilstein (kurz Febi) gegründet. Es beschäftigte sich zunächst mit dem Handel mit zugekauften und eigengefertigten Metallwaren. Ab 1880 bestand das Kerngeschäft in der Herstellung von gedrehten Schrauben und Muttern. Mit dem Aufstreben der Automobilindustrie begann Febi, sich auf das Zuliefergeschäft zu konzentrieren. Ab den 1980er Jahren wurde zunehmend Handelsware ins Programm genommen, die im Auftrag des Unternehmens gefertigt wird und die Produktpalette aus eigener Produktion ergänzt. 2012 wurde die Dachmarke Bilstein Group eingeführt. Die Bilstein Group plant für die Zukunft die Erweiterung ihrer Logistikkapazitäten. In Gelsenkirchen soll bis 2022 auf fast 45.000 Quadratmetern ein neues Logistikzentrum entstehen.

Schon ab den 1980er Jahren hat Febi (heute Bilstein Group) nach eigenen Angaben begonnen, neben der eigenen Produktion ein breites Handelsprogramm mit Ersatzteilen für deutsche und europäische Fahrzeugmodelle aufzubauen. Ein Bereich, der seitdem kontinuierlich gewachsen sei. Und mit ihm auch das Logistikzentrum am Hauptstandort Ennepetal.

40.000-Quadratmeter-Lager in Ennepetal

Heute vertreibt das Unternehmen mehr als 60.000 Reparaturlösungen für Fahrzeuge. Die Logistik gehört zu den entscheidenden Faktoren für den Erfolg des Ennepetaler Traditionsunternehmens. Für Thomas Pederiva ist klar, dass sie künftig noch wichtiger wird. Nicht nur bei der Bilstein Group, sondern auch für viele andere Unternehmen. „Man hat erkannt, dass man durch eine gute und effiziente Logistik auch Marktvorteile hat“, sagt er. „Kunden wollen Teile zügig zugeschickt bekommen und stellen sich immer mehr darauf ein.“

Trotz aller Automatisierung: Es arbeiten immer noch Menschen in der Logistik der Bilstein Group aus Ennepetal. Foto: Bilstein Group

Das Lager am Bilstein-Group -Hauptstandort Ennepetal ist ca. 49.000 Quadratmeter groß und bietet Platz für ca. 72.000 Paletten und ca. 225.000 Behälter. Rund 150 Mitarbeiter arbeiten hier pro Schicht im Drei-Schicht-System, nehmen Ware an und bereiten sie für den Transport zum Kunden vor. Hinzu kommen Mitarbeiter, die sich um die Aufträge kümmern und diese an die Kollegen im Lager vergeben.

Thomas Pederiva, Logistik Bilstein Group Foto: MARCUS WICKER PICTUREMANAGEMENT

Dort gibt es laut Thomas Pederiva schon einen hohen Automatisierungsgrad. So wird die gelieferte Ware, die die Mitarbeiter annehmen, zum Beispiel per Fördertechnik ins Lager verfrachtet. Maschinell gesteuert landen die Teile dort ohne menschliches Zutun in den Regalfächern. Ein Computer vermerkt, was an welcher Stelle liegt und auch, wenn es diese Stelle wieder verlässt. Die Zukunft ist hier also schon längst Gegenwart.

Logistiker hat Entwicklungen im Blick

Chef-Logistiker Thomas Pederiva denkt aber weiter. Aktuelle Entwicklungen in Sachen Digitalisierung und Automatisierung im Auge zu behalten, ist Teil seiner Arbeit. „Der Trend geht dahin, dass man immer mehr versuchen wird, die körperliche Leistung von Mitarbeitern zu unterstützen – zum Beispiel durch Exoskelette zur Verstärkung von Hebebewegungen“, erklärt Thomas Pederiva.

Damit meint er vom menschlichen Körper getragene mechanische Strukturen, die sich an und ablegen lassen. Oder aber durch andere Automatisierungstechniken, die den Mitarbeiter bei Hebebewegungen entlasten.

Außer den Scannern, die festhalten, welche Ware in in welchem Fach liegt, sei denkbar, dass Mitarbeiter bei der Kommissionierung künftig sogenannte Smart Glasses, also digitale Brillen, nutzen, die ihnen wichtige Informationen direkt anzeigen. Auch die Auftragssteuerung wird aus Pederivas Sicht noch digitaler werden.

„Logistik ist nicht nur das physische Bewegen von Waren, man muss auch gucken, was wann wo sein muss“, weiß er. Kunden wollten Waren zum Teil selbst nicht lange lagern, sondern zügig weiterverarbeiten. Und bei aller Digitalisierung: „Der Mitarbeiter wird ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Logistik bleiben“, ist sich Thomas Pederiva sicher.