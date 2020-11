Ennepetal: Betrunkener E-Bike-Fahrer (54) schwer verletzt

Mit dem Rettungshubschrauber (hier ein Symbolbild) wurde der 54-Jährige in eine Spezialklinik gefogen.

Ennepetal. Weil er betrinken und ohne Helm mit seinem E-Bike unterwegs war, wurde ein 54-Jähriger mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Ein 54-jähriger Ennepetaler befuhr am Samstag gegen 14.25 Uhr auf seinem Pedelec die Rüggeberger Straße bergab in Fahrtrichtung Deterberger Straße. In Höhe Hausnummer 91 geriet der Ennepetaler ins Schleudern und stürzte samt Pedelec auf die Fahrbahn.

Hierbei zog er sich mangels Schutzhelm Kopfverletzungen zu. Während der Unfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch festgestellt, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Der Ennepetaler wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Dortmunder Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Rüggeberger Straße im Bereich der Unfallstelle für eine Stunde gesperrt.