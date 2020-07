Ennepetal: Ausbau des Spreeler Wegs beginnt nächste Woche

Der Spreeler Weg in Königsfeld wird für lange Zeit zur Baustelle. Start ist am nächsten Montag.

Ennepetal. Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen sich am Spreeler Weg in Ennepetal auf eine lange Baustelle einstellen. Am Montag soll der Ausbau starten.

Am kommenden Montag, 3. August, beginnen voraussichtlich die Arbeiten für den Ausbau des Spreeler Wegs.

Die Maßnahme umfasst den Neubau eines rund 585 Meter langen Regenwasserkanals sowie den Straßenvollausbau auf 700 Meter Länge. Betroffen ist der Bereich zwischen der Kreuzung Spreeler Weg/Hölzerne Klinke und der Einmündung in die B 483.

Die Maßnahme wird in drei Bauabschnitte unterteilt. Der Bauabschnitt 1 geht von der Einmündung Hölzerne Klinke bis zur Einfahrt der Firma Köster & Co.. Anschließend folgt der Abschnitt bis in Höhe der Hausnummer 19, bevor im letzten Bauabschnitt der Teilabschnitt von Hausnummer 19 bis zur Einmündung B 483 hergestellt wird.

Die Fahrbahn erhält eine Breite von 5,50 Metern. Auf rund 425 Metern werden beidseitig Schrammborde in einer Breite von ca. 0,5 Metern hergestellt, im weiteren Verlauf werden beidseitig Gehwege mit einer Breite von 1,50 Metern angelegt. Zusätzlich werden im Auftrag der Stadtbetriebe Ennepetal für einen zukünftigen Breitbandausbau die dafür notwendigen Leerrohre verlegt.

Für die Dauer der Arbeiten ist eine Vollsperrung des Individualverkehrs vorgesehen. Nur Anwohner, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und Linienbusse dürfen den Baustellenbereich durchfahren. Im dritten Bauabschnitt werden sich zudem Behinderungen für Friedhofsbesucher nicht vollständig vermeiden lassen. Die Ortsteile Hillringhausen, Heide und Friedfeld sind während der Bauarbeiten über eine weiträumige Umleitungsstrecke über die Beyenburger Straße in Schwelm zu erreichen.

Die Arbeiten werden im Auftrag der Stadtbetriebe Ennepetal durch das Unternehmen Ehlhardt Tief- und Straßenbau GmbH aus Wuppertal ausgeführt und werden voraussichtlich bis zum Januar 2022 dauern.