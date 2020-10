Ennepetal: Alarm ausgelöst, aber kein Einsatz für Feuerwehr

Die Feuerwehr im Einsatz: Zwei Einsätze hat es am Samstag in Ennepetal gegeben.

Ennepetal. Mehrere Einsätze haben die Feuerwehr Ennepetal am Samstag beschäftigt – unter anderem in einem Gewerbegebäude an der Voerder Straße.

Die Feuerwehr Ennepetal ist am Samstag zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Unter dem Stichwort ,,First Responder“ (qualifizierter Ersthelfer) erreichte die hauptamtlichen Kräfte der Feuer- und Rettungswache Ennepetal am Samstag gegen 14 Uhr ein Alarm.

Die Kräfte des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung eines Patienten und übergaben diese wenig später den Kollegen des Rettungsdienstes, die in Begleitung eines Notarztes gekommen waren. Damit endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 15 Uhr.

Brandmeldeanlage ausgelöst

Weil eine Brandmeldeanlage in einem Gewerbegebäude Alarm gab, rückte die Feuerwehr ebenfalls am Samstag, dieses Mal gegen 16 Uhr, in die Voerder Straße aus. Die Erkundung ergab, dass der Alarm durch einen Druckknopfmelder ausgelöst worden war.

Darüber hinaus war keine Einsatz für die Feuerwehr vonnöten. Vor Ort waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ennepetal sowie der des Löschzuges Milspe/Altenvoerde. Insgesamt waren 15 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Dieser konnte um 16.20 Uhr beendet werden.

