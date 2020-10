Erstmals nach längerer Pause fand in Voerde im vergangenen Jahr wieder ein kleiner und feiner Weihnachtsmarkt rund um die Johanneskirche statt. Der noch junge Verein „Voerderleben“ hatte die Veranstaltung organisiert und von allen Seiten positive Rückmeldungen erhalten. Doch in diesem Jahr wird es den „Adventszauber“ nicht geben. Nach intensiven Überlegungen, wie der Markt coronagerecht durchgeführt werden könnte, sei schweren Herzens die Entscheidung gefallen, davon Abstand zu nehmen, so die Vorsitzende von „Voerderleben“, Bianca Herberg.

„Bei großen Märkten, die über vier, teilweise fünf Wochen geöffnet haben, mag sich das Ganze rechnen, für uns hier im Dörfchen wäre das betriebswirtschaftlicher Selbstmord“, erklärt Herberg, die bis zuletzt gehofft hatte, dass der Markt doch stattfinden kann. „Im letzten Jahre hatten wir zeitweise über 1000 Besucher beim gemeinsamen Weihnachtsliedersingen auf dem Kirchplatz, es war ein gemütlicher und dennoch geselliger Markt. Mit Zutrittsbeschränkungen geht nicht nur die tolle Atmosphäre verloren, es ist auch fraglich, ob sich das Ganze für die vielen lieben Aussteller überhaupt lohnen kann. Und wenn dann zum Beispiel auch noch das Wetter nicht mitspielt, wäre das für alle Beteiligten furchtbar.“

Geplant für den 5. und 6. Dezember

Geplant war der „Adventszauber für den 5. und 6. Dezember. Es habe Zusagen aller Aussteller aus dem Vorjahr gegeben, berichtet Bianca Herberg. Sogar eine Warteliste habe man eingerichtet, da der Markt im Prinzip im gleichen Rahmen wie 2019 hätte stattfinden sollen.

Aufgrund der Corona-Pandemie arbeitete „Voerderleben“ dann an einem Hygiene- und Schutzkonzept – am Ende vergeblich. „Der Aufwand ist einfach zu groß“, erklärt Lutz Becker, der Geschäftsführer des Vereins. „Wir haben am vergangenen Freitag im geschäftsführenden Vorstand alle möglichen Szenarien durchgespielt, auch wenn wir genug Platz hätten, den Markt zu entzerren, so scheitern wir doch einfach an den Mehrkosten für Absperrungen, Security und Hygienevorschriften.“ Man habe sich Konzepte aus Essen, Hagen und Dortmund angesehen. Doch der „Adventszauber hätte nicht nur – durch Ausdehnen ins Zönchen – entzerrt, sondern das Gelände hätte auch eingezäunt und der Zutritt beschränkt werden müssen.

Doch ganz ohne vorweihnachtliche Veranstaltung will „Voerderleben das „verrückte Jahr 2020“ nicht abschließen. Zurzeit arbeiten die Aktiven daher intensiv an einem Konzept für das Weihnachtsbaumschmücken und das Voerder Lichterfest, das am Mittwoch, 25. November erstmals gemeinsam mit dem Heimatverein Voerde veranstaltet werden soll. Gerade in der dunklen Jahreszeit sei soziale Isolation eine schwere Last für viele und man wolle gerne etwas Freude schenken, so Bianca Herberg.

Voerder Lichterfest Beleuchtung wird erweitert Das „Lichterfest“, die Beleuchtung des Voerder Ortskerns in der dunklen Jahreszeit, hatte es im vergangenen Jahr erstmals gegeben. Mit Fördermitteln aus dem Programm „Vital NRW“ und Spendengeldern hatte der Verein „Voerderleben“ die Beleuchtung angeschafft. In diesem Jahr wird sie sogar noch erweitert. Im bisher dunklen Teil der Lindenstraße zwischen Zönchen und der Kreuzung Loher/Hagener Straße werden Bäume mit Lichterketten versehen. Auch vor dem Tafelladen und an der oberen Milsper Straße wird es Lichterglanz geben.

Bei dem Konzept für die Veranstaltung könne man auf die guten Erfahrungen von den Schlemmertagen im Sommer zurückgreifen, als die Außengastronomie erweitert worden war, erklärt Bianca Rudloff, Zweite Vorsitzende von „Voerderleben“. Alle Besucher und Gastronomen hätten ein hohes Maß an Eigenverantwortung gezeigt. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir da ohne großen Aufwand etwas schönes, geselliges auf die Beine stellen können“, meint sie. „Dazu setzen wir uns kurzum mit Vertretern des Heimatvereins zusammen und besprechen die verschiedenen Möglichkeiten. Das wird bestimmt ein ganz tolles kleines Fest“, so Rudloff. „Und vielleicht tröstet das Ganze auch ein klitzekleines bisschen über den fehlenden Adventszauber hinweg.“