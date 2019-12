Ennepetal: 63-Jährige fährt in den Gegenverkehr

Eine 63-jährige Ennepetalerin fuhr am Mittwochmittag mit ihrem VW Polo auf der Hagener Straße in Richtung Ennepetal. Aufgrund eines internistischen Notfalls verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, geriet in den Gegenverkehr und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes.

Andere Verkehrsteilnehmer kamen der 63-Jährigen zur Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die Ennepetalerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Hagener Straße wurde gesperrt. Ausgerückt war auch die Feuerwehr Ennepetal.

Die Kräfte klemmten an beiden PKW die Fahrzeugbatterien ab, streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab und stellten den Brandschutz sicher. Der Einsatz konnte um 14.50 Uhr beendet werden. Ausgerückt waren insgesamt 17 Einsatzkräfte.