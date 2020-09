Ennepetal: 15-Jähriger fährt betrunken Auto zu Schrott

Die Polizei im Einsatz (Symbolbild): In Ennepetal haben Polizisten am Donnerstag einen 15-Jährigen mit auf die Wache genommen, der betrunken Autogefahren war und einen Unfall gebaut hatte.

Ennepetal. Dieser Fall wirft Fragen auf. Ein 15-Jähriger baut in Ennepetal mit dem Auto des Schwagers betrunken einen Unfall. Die Polizei ermittelt.

Am Donnerstag verunfallte ein schwarzer Audi, der am Abend auf der Milsper Straße in Richtung Voerder Straße unterwegs war.

In einer Linkskurve verlor der Fahrer die Kontrolle, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und dort aufgestellte Bepflanzungstöpfe aus Beton. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Fahrer des Audi erst 15 Jahre alt war und augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand.

Der 15-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um das Auto des Schwagers des Jungen.

Weitere Ermittlungen müssen nun klären, wie der 15-Jährige an die Fahrzeugschlüssel gelangt ist und warum er damit alkoholisiert fahren konnte.