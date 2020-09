Ennepe-Ruhr: Neue Truppführer für die Feuerwehr

Über den Lehrgang

Der Truppführerlehrgang ist der höchste Feuerwehrlehrgang, der im Ennepe-Ruhr-Kreis an der Kreisfeuerwehrzentrale an der Schwelmer Straße in Silschede angeboten wird.

Die weiterführende Führungsausbildung wird nach dem Lehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster durchgeführt.

An der Kreisfeuerwehrzentrale finden die Ausbilder gute Rahmenbedingungen wie das Brandhaus, um realistische Einsatzszenarien darzustellen. Hier werden die Kräfte für die tagtägliche Einsatzpraxis bestmöglich vorbereitet.

Ein Truppführer führt im Einsatz bis zu zwei weitere Feuerwehrangehörige und arbeitet dem Gruppenführer zu.