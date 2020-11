Ennepe-Ruhr-Kreis: So erschwert Corona die Polizeiarbeit

Kein Einfluss auf Zahl der Einsätze

In der Zahl der Einsätze hat sich die Corona-Pandemie laut Polizeioberkommissarin Svenja Ewoldt nicht bemerkbar gemacht. „Für die Kontrollen der Coronamaßnahmen ist das Ordnungsamt zuständig“, erklärt sie. „Auf Anfragen unterstützen wir das Ordnungsamt aber dabei.“

In jüngster Zeit habe die Polizei wegen Taschendiebstählen verstärkt Präsenz in den Innenstädten durch Streifen gezeigt. „Dabei achten wir aber auch zum Beispiel auf Verstöße gegen die Maskenpflicht“, so Ewoldt. Dabei gehe es nicht darum, einen Verstoß sofort zu ahnden. „Das kann auch einfach ein Bürgergespräch sein“, erklärt die Polizeioberkommissarin.

Viele Bürger melden sich laut Ewoldt sogar bei der Polizei, um vermeintliche Verstöße zu melden oder um Fragen zu den Schutzmaßnahmen zu stellen. „Wir werden zum Beispiel gefragt, ob jemand eine Party mit mehr als zehn Leuten in seinem Garten feiern darf“, sagt Ewoldt.