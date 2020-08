In zwei Zelten auf einer Parkpalette am Schwelmer Kreishaus werden die Abstriche genommen werden. Der Start ist für Dienstag geplant.

Pandemie Ennepe-Ruhr-Kreis: Corona-Alarm in mehreren Schulen

Ennepe-Ruhr. An mehreren Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis herrscht Corona-Alarm. Das Gesundheitsamt hat mehrere Klassen geschlossen. Massentests in Schwelm.

Positiv auf Covid-19 getestete Reiserückkehrer haben erstmals Folgen für Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis. In Hattingen sind zwei Kinder positiv getestet worden. In Witten und Sprockhövel gibt es in Familien mit fünf Schülern bestätigte Fälle. Die Ergebnisse der Abstriche bei den Schülern selbst liegen dem Gesundheitsamt allerdings noch nicht vor.

Weil alle Kinder nach dem Ende der Sommerferien bereits in ihren Schulen gewesen sind, hat das Gesundheitsamt umfangreiche Recherchen eingeleitet und vorbeugend Klassen geschlossen.

Im Einzelnen: Die Geschwisterkinder aus Hattingen besuchen die Grundschule Heggerfeld und die Realschule Grünstraße. Weil Grundschüler keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wurde die Klasse geschlossen bis die Testergebnisse vorliegen. Voraussichtlich am Dienstag steht für alle Betroffenen ein Test auf dem Programm. Anders an der Realschule: Weil die Schüler dort Mund-Nasen-Bedeckungen tragen müssen, werden nur die ganz engen Kontaktpersonen des erkrankten Kindes in Quarantäne geschickt und Tests angeordnet. Die Klasse wurde nicht geschlossen.

Station für Massentest eröffnet

Von der Wittener Familie besuchen zwei Kinder die Grundschule Hüllbergschule. Ihre Ergebnisse stehen noch aus, ihre Klassen sind geschlossen. 70 Schüler und sieben Lehrer bleiben derzeit zuhause. „Wie lange der Schulausschluss dauert, hängt von den Testergebnissen der beiden Kinder ab“, sagt Amtsärztin Dr. Susanne Klinke-Rehbein. Sind diese negativ, können die Klassen wieder geöffnet werden. Sind sie positiv, stehen auch für die rund 80 Wittener Tests auf dem Programm.

Die übrigen Kinder – eins aus Witten, zwei aus Sprockhövel – besuchen die Otto-Schott-Realschule (Witten), die Mathilde-Anneke-Schule und die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule (beide Sprockhövel). Weil auch dies weiterführende Schulen mit Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen sind und noch kein bestätigter Fall vorliegt, bleiben die Klassen geöffnet.

Für die anstehenden Tests ganzer Klassen sieht sich der Kreis vorbereitet. Weil dieses Szenario absehbar war, hatte der Krisenstab in der vergangenen Woche den Wiederaufbau der Diagnostikstation am Schwelmer Kreishaus beschlossen. Mit zwei Zelten ist sie doppelt so leistungsfähig wie die vor Monaten abgebaute Station. Den Startschuss planen die Verantwortlichen für Dienstag.