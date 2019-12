An den Weihnachtsfeiertagen verschieben sich die Termine für die Müllabfuhr in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

Ennepe-Ruhr-Kreis: Abfuhrtermine für Müll verschieben sich

Wie bereits in den Abfuhrkalendern der Städte und in der AHE-App angekündigt, verschieben sich die Abfuhrtermine an den Weihnachtsfeiertagen. Dies bedeutet, dass die Abholungen von Montag bis Mittwoch jeweils einen Tag eher, also von Samstag bis Dienstag, gefahren werden. Die Abholungen ab dem zweiten Weihnachtstag verschieben sich jeweils um einen Werktag nach hinten.

Lediglich in Gevelsberg werden die Abholungen für den 23. bereits am Freitag vorgenommen. Die Abfuhrkalender können auf den Internetseiten der Städte und der AHE GmbH www.ahe.de, sowie in der AHE-App für das Mobiltelefon eingesehen werden.