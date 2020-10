Ennepe-Ruhr: Anrufer berichten von Maikäfer-Scharen

Die Marienkäfer tauchen in Scharen auf. Warum das so ist, darüber klärt der NABU Ennepe-Ruhr auf.

Ennepe-Ruhr. Beim NABU Ennepe-Ruhr gehen aktuell viele Anrufe ein: „Warum gibt es momentan überall soviele Maikäfer?“

Viele Marienkäfer sind jetzt auf Winterquartiersuche Marienkäfer wohin man schaut. Große Scharen der Krabbeltiere sorgen für Anrufe beim NABU Ennepe-Ruhr: „Was wollen die Marienkäfer an unserer Haustür?“

Maikäfer: Auf der Suche nach Winterquartieren

Auf der Suche nach geeigneten Winterquartieren sitzen die kleinen Käfer im Herbst in teils großen Schwärmen auf Balkongeländern, Hauswänden und Pflanzen. Den Winter über machen sie es sich am liebsten in Mauerritzen oder Dachsparren gemütlich.

Es gibt allein in Mitteleuropa 70 verschiedene Arten DEN Marienkäfer gibt es übrigens nicht. Coccinella septempunctata – so lautet der wissenschaftliche Name des heimischen Siebenpunkt-Marienkäfer – und seine Verwandtschaft bringen es allein in Mitteleuropa auf 70 verschiedene Arten.

Jetzt im Herbst können die kleinen Käfer besonders auffallen. Die Marienkäfer sind auf der Suche nach geeigneten Winterquartieren und gruppenweise und teils sogar in großen Schwärmen besetzen sie Balkongeländer, Hauswände und Pflanzen. Meist sind es Siebenpunkte oder Asiatische Marienkäfer.

Alle Marienkäfer nutzen die letzten Sonnentage, um sich auf ihre Wanderungen in wärmere Regionen Europas zu begeben oder sich hier Überwinterungsplätze zu suchen. Wer jetzt zahlreiche Marienkäfer an einer Hauswand beobachtet und am nächsten Tag vergebens danach sucht, der hat sehr wahrscheinlich einen Marienkäfertrupp auf Wanderpause gesehen. Krabbeln sie dabei durch offene Fenster in unsere Wohnungen, so geschieht dies eher zufällig.

Marienkäfer machen es sich am liebsten in Hohlräumen gemütlich, etwa in Mauerritzen oder Dachsparren. Auch Laubhaufen in Gärten sind beliebt zum Überdauern der unfreundlichen Jahreszeit – oft finden sich hier größere Ansammlungen. Ein Grund mehr, sich für naturnahe und nicht perfekt aufgeräumte Gärten stark zu machen.

Achtbeiner nicht töten

Das traute Heim wird nun auch vermehrt von achtbeinigen Mitbewohnern aufgesucht, die nicht immer willkommen sind. Zu teilweise heftigen Reaktionen führt der achtbeinige Einmarsch von Spinnen, die darauf hoffen, in einer stillen Zimmerecke mit fetter Beute den Winter zu überstehen. Für viele Menschen ist die Hauswinkelspinne das klassischen Ekeltier: relativ groß und dicht behaart. Schaut man sich die Spinne genauer an, wird man schnell feststellen, dass sie fast nur aus Beinen besteht. Der eigentliche Körper ist lediglich zwei Zentimeter groß. Also wirklich kein Grund, sich zu ängstigen. Wer diese Mitbewohner trotzdem nicht dulden will, sollte die nützlichen Tiere nicht mit Pantoffeln, Staubsaugern oder Zeitungen traktieren, sondern in einem Glas einfangen und nach draußen bringen.

Auch die Zitterspinne bewohnt gerne Häuser. Sie ist vergleichsweise zart gebaut und wird meist erst bemerkt, wenn man zufällig ihr Netz berührt: Sie beginnt zu zittern! Wer sie nicht ertragen kann, sollte auch sie in Freie bringen.