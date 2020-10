EN-Kreis drängt auf Masken in Grundschulen

Schwelm. Nachdem die Bezirksregierung Arnsberg die geplante Maskenpflicht in Grundschulen kassiert hat, setzte der EN-Kreis nun auf freiwillige Lösung.

An allen Schulen im Kreis startete am Montag wieder der Unterricht. Für die Schüler der weiterführenden Schulen gilt seit Ende der Herbstferien eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht. Aufgrund der immer weiter steigenden Infektionszahlen im EN-Kreis und der damit verbundenen, sehr aufwendigen Kontaktnachverfolgung hatte der Krisenstab letzte Woche in einer Anfrage an die Bezirksregierung versucht, eine solche Pflicht auch für die Grundschulen im Kreis zu erwirken. Dem erteilte die Bezirksregierung eine Absage.

Um weitere Infektionsfälle in Schulen zu vermeiden und zu verhindern, dass ganze Klassen absehbar wieder in den Distanzunterricht geschickt werden müssen, spricht der Kreis daher eine dringende Empfehlung zum Infektionsschutz an Schulen aus. Grundlage hierfür sind unter anderem auch die Präventionsmaßnahmen in Schulen, die das Robert-Koch-Institut Mitte Oktober veröffentlicht hat. Dort wird für Kommunen mit einer Inzidenz über 50 auch für Grundschüler das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Klassenraum angeraten. Auf dieser Grundlage rät auch der Krisenstab des Kreises dringlichst dazu, nicht nur an den weiterführenden Schulen sondern auch an Grundschulen während des Unterrichts den Mund-Nasen-Schutz so häufig und so lange wie möglich zu tragen. Dies könnte durch die Lehrkraft in besonderen pädagogischen Lernsituationen aufgehoben oder aber in angemessenen „Verschnaufpausen“ unterbrochen werden. In jedem Fall aber sollte die Mund-Nasen-Bedeckung immer dann benutzt werden, wenn die Schüler ihren Platz im Klassenraum verlassen.

Gleiches wird auch den Lehrern und dem Schulpersonal geraten, immer dann, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Der Kreis möchte darüber hinaus auch alle Eltern, Lehrkräfte und Schulträger dafür sensibilisieren, auch auf den Schulwegen und Schulhöfen die AHA-Regeln einzuhalten.